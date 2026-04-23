“Montaje Juegos en 80 %” José Monegro afirma ruta crítica va bien

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

“El montaje de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, justamente a 91 días de su inauguración, marcha entre un 75 y 80 por ciento y se sigue avanzando en todos los frentes”.

Quien así se expresó fue el presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos, el periodista José P. Monegro, al conversar con HOY.

Declaró que ya todos los procesos de licitaciones para adquirir los servicios para los juegos se completaron en su totalidad.

Reveló que hoy se sostendrá una reunión con el Gabinete de Transporte del Gobierno para definir la integración de las diferentes unidades.

Y abundó: “la Dirección de Transporte de los Juegos que dirige Onésimo tiene listo todo el diseño de las rutas y frecuencias, así como la disponibilidad de los autobuses para el transporte de atletas”.

Monegro anunció que la empresa que dará la alimentación es la misma que laboró en los pasados Centroamericanos de Barranquilla 2018, en los Panamericanos de Chile y los de San Salvador 2023.

Ya se contrataron las firmas que ofrecerán la tecnología deportiva (resultados, cronometraje, medición, inscripción deportiva, acreditaciones) está a cargo de la empresa Bornan.

Sobre los equipamientos de las instalaciones deportivas, Monegro dijo que todas están contratadas luego de las debidas licitaciones y ahora se está en proceso de adquirir la utilería.

Apuntó que se han inscrito 8,000 voluntarios para elegir alrededor de 3,500 que se reclutarán para los juegos.