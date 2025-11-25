Luto en el deporte: Fallece Luis Ramón Cordero, vicepresidente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El deporte dominicano está de luto. La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) informó este martes el fallecimiento de Luis Ramón Cordero, reconocido dirigente deportivo y vicepresidente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

Desde muy joven se vinculó a los medios, conduciendo programas deportivos en la emisora La Voz del Camú. Su carrera periodística lo llevó a ser corresponsal deportivo del periódico El Caribe y, posteriormente, fundador y director del suplemento Deportes de Ahora, incluido en la edición dominical de El Nacional desde 1969 hasta 1981.

Cordero también dejó una huella importante en el área administrativa y directiva. Fue miembro fundador del periódico Hoy, donde se desempeñó como director comercial en 1981. Además, formó parte del Consejo de Directores del diario El Nacional y llegó a ocupar el cargo de administrador general en 1967.

En el mundo deportivo asumió roles de alto nivel: entre 1984 y 1990 fue vicepresidente -y por un breve período, presidente- de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

La fecha y circunstancias de su muerte no fueron detalladas por LIDOM, pero la entidad lamentó la partida.