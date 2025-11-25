¡Dolor!
Luto en el deporte: Fallece Luis Ramón Cordero, vicepresidente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano
El mundo del deporte y el periodismo está en duelo por la muerte de Luis Ramón Cordero, quien además fue miembro fundador del periódico Hoy, donde se desempeñó como director comercial en 1981.
El deporte dominicano está de luto. La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) informó este martes el fallecimiento de Luis Ramón Cordero, reconocido dirigente deportivo y vicepresidente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.
Desde muy joven se vinculó a los medios, conduciendo programas deportivos en la emisora La Voz del Camú. Su carrera periodística lo llevó a ser corresponsal deportivo del periódico El Caribe y, posteriormente, fundador y director del suplemento Deportes de Ahora, incluido en la edición dominical de El Nacional desde 1969 hasta 1981.
Cordero también dejó una huella importante en el área administrativa y directiva. Fue miembro fundador del periódico Hoy, donde se desempeñó como director comercial en 1981. Además, formó parte del Consejo de Directores del diario El Nacional y llegó a ocupar el cargo de administrador general en 1967.
En el mundo deportivo asumió roles de alto nivel: entre 1984 y 1990 fue vicepresidente -y por un breve período, presidente- de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.
La fecha y circunstancias de su muerte no fueron detalladas por LIDOM, pero la entidad lamentó la partida.