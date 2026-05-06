Pistons ganan 1er partido de serie ante Cavaliers

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DETROIT .AP. Cade Cunningham anotó 23 puntos, Tobias Harris sumó 20 y los Pistons de Detroit vencieron ayer martes 111-101 a los Cavaliers de Cleveland para dar inicio a su serie de segunda ronda de los playoffs.

Duncan Robinson añadió 19 puntos por los Pistons, primeros preclasificados, que pusieron fin a una racha de 12 derrotas consecutivas en postemporada contra un mismo rival, que igualaba un récord de la NBA.

La sequía se remontaba a las finales de la Conferencia Este de 2007.

El segundo partido se disputará la noche del jueves en Detroit.

Donovan Mitchell, de Cleveland, anotó 23 puntos, con lo que terminó su racha récord de la NBA, de nueve aperturas de serie consecutivas con 30 tantos o más.

James Harden aportó 22 puntos y Max Stus anotó 19 por los Cavs, cuartos preclasificados, que empataron a mitad del último cuarto tras ir abajo durante la mayor parte de la noche hasta por 18 puntos.

El pívot de Cleveland Jarrett Allen se limitó a dos puntos y tres rebotes, después de una actuación de 22 unidades y 19 tableros en un partido de eliminación contra los Raptors de Toronto.