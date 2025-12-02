Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Resumen NBA: fin de la racha de Lakers, lesiones, victorias y fecha de próximos partidos

En la NBA pasó de todo: victorias contundentes, jugadores saliendo por lesión, rachas que llegaron a su fin y actuaciones individuales que se robaron el show.

Anthony Davis al centro

En la NBA pasó de todo: victorias contundentes, jugadores saliendo por lesión, rachas que llegaron a su fin y actuaciones individuales que se robaron el show. Aquí te dejamos el resumen más completo de lo ocurrido en la jornada, incluyendo resultados clave y cuándo vuelven los equipos protagonistas.

Los Suns frenan la racha de 7 victorias de los Lakers (125-108)

Los Phoenix Suns cortaron la racha de siete triunfos consecutivos de los Lakers con un sólido 125-108, a pesar de perder temprano a Devin Booker por una lesión en la ingle.

  • Dillon Brooks fue la figura con 33 puntos.
  • Collin Gillespie añadió 28 puntos, 16 de ellos en el último cuarto, y anotó ocho triples, la mejor marca de su carrera.
  • Phoenix forzó 22 pérdidas de balón de los Lakers y llegó a liderar por 21 puntos.

Por los Lakers:

  • Luka Doncic anotó 38 puntos.
  • Austin Reaves, 16.
  • LeBron James terminó con 10 puntos, suficiente para mantener viva su racha histórica de 1297 partidos consecutivos anotando cifras dobles, vigente desde enero de 2007.

Próximos partidos:

  • Suns: visitan a Houston el viernes.
  • Lakers: visitan a Toronto el jueves.

Denver prende las alarmas: Jamal Murray se lesiona el tobillo

Los Nuggets quedaron preocupados tras la torcedura del tobillo derecho de Jamal Murray en la derrota 131-121 ante los Mavericks.

  • Murray regresó al partido, pero no estuvo en el último cuarto.
  • Será evaluado este martes, según el entrenador David Adelman.
  • Denver ya está sin Aaron Gordon y Christian Braun, ambos lesionados.

Murray promedia 24 puntos esta temporada.

Markkanen (29) y George (28) lideran al Jazz sobre los Rockets (133-125)

  • El Utah Jazz dominó con fuerza a Houston, un día después de haber sido apabullado por el mismo rival.
  • Lauri Markkanen anotó 29.
  • Keyonte George, 28 puntos y un cierre impecable desde la línea.
  • Los Rockets tuvieron 32 de Kevin Durant, 31 puntos y 14 asistencias de Alperen Sengun, y 23 de Amen Thompson.

Próximos partidos:

  • Rockets: reciben a Sacramento el miércoles.
  • Jazz: visitan a Brooklyn el jueves.

Anthony Davis explota con 32 puntos y Dallas vence a Denver (131-121)

Anthony Davis firmó su mejor anotación de la temporada (32 puntos) para guiar a los Mavericks a un sólido triunfo sobre unos Nuggets mermados.

  • El novato Ryan Nembhard brilló con 28 puntos y 10 asistencias.
  • Cooper Flagg añadió 24.

Por Denver:

  • Nikola Jokic consiguió su triple-doble número 11 de la temporada (29 puntos, 20 rebotes y 13 asistencias).
  • Pero Denver volvió a caer en casa por cuarta vez seguida.

Próximos partidos:

  • Mavericks: reciben al Miami Heat el miércoles.
  • Nuggets: visitan a Indiana el miércoles.
