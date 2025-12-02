Lo mejor
Resumen NBA: fin de la racha de Lakers, lesiones, victorias y fecha de próximos partidos
En la NBA pasó de todo: victorias contundentes, jugadores saliendo por lesión, rachas que llegaron a su fin y actuaciones individuales que se robaron el show. Aquí te dejamos el resumen más completo de lo ocurrido en la jornada, incluyendo resultados clave y cuándo vuelven los equipos protagonistas.
Los Suns frenan la racha de 7 victorias de los Lakers (125-108)
Los Phoenix Suns cortaron la racha de siete triunfos consecutivos de los Lakers con un sólido 125-108, a pesar de perder temprano a Devin Booker por una lesión en la ingle.
- Dillon Brooks fue la figura con 33 puntos.
- Collin Gillespie añadió 28 puntos, 16 de ellos en el último cuarto, y anotó ocho triples, la mejor marca de su carrera.
- Phoenix forzó 22 pérdidas de balón de los Lakers y llegó a liderar por 21 puntos.
Por los Lakers:
- Luka Doncic anotó 38 puntos.
- Austin Reaves, 16.
- LeBron James terminó con 10 puntos, suficiente para mantener viva su racha histórica de 1297 partidos consecutivos anotando cifras dobles, vigente desde enero de 2007.
Próximos partidos:
- Suns: visitan a Houston el viernes.
- Lakers: visitan a Toronto el jueves.
Denver prende las alarmas: Jamal Murray se lesiona el tobillo
Los Nuggets quedaron preocupados tras la torcedura del tobillo derecho de Jamal Murray en la derrota 131-121 ante los Mavericks.
- Murray regresó al partido, pero no estuvo en el último cuarto.
- Será evaluado este martes, según el entrenador David Adelman.
- Denver ya está sin Aaron Gordon y Christian Braun, ambos lesionados.
Murray promedia 24 puntos esta temporada.
Markkanen (29) y George (28) lideran al Jazz sobre los Rockets (133-125)
- El Utah Jazz dominó con fuerza a Houston, un día después de haber sido apabullado por el mismo rival.
- Lauri Markkanen anotó 29.
- Keyonte George, 28 puntos y un cierre impecable desde la línea.
- Los Rockets tuvieron 32 de Kevin Durant, 31 puntos y 14 asistencias de Alperen Sengun, y 23 de Amen Thompson.
Próximos partidos:
- Rockets: reciben a Sacramento el miércoles.
- Jazz: visitan a Brooklyn el jueves.
Anthony Davis explota con 32 puntos y Dallas vence a Denver (131-121)
Anthony Davis firmó su mejor anotación de la temporada (32 puntos) para guiar a los Mavericks a un sólido triunfo sobre unos Nuggets mermados.
- El novato Ryan Nembhard brilló con 28 puntos y 10 asistencias.
- Cooper Flagg añadió 24.
Por Denver:
- Nikola Jokic consiguió su triple-doble número 11 de la temporada (29 puntos, 20 rebotes y 13 asistencias).
- Pero Denver volvió a caer en casa por cuarta vez seguida.
Próximos partidos:
- Mavericks: reciben al Miami Heat el miércoles.
- Nuggets: visitan a Indiana el miércoles.