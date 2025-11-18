C.J. Stroud se perderá su tercer partido consecutivo por una conmoción cerebral

Publicado por AP Creado: Actualizado:

El mariscal de campo de Houston, C.J. Stroud, continúa recuperándose de una conmoción cerebral y se perderá su tercer partido consecutivo cuando los Texans reciban a los Buffalo Bills el jueves por la noche.

Stroud regresó a los entrenamientos el martes por primera vez desde su lesión, pero el entrenador DeMeco Ryans comentó que la corta semana de preparación no le dio suficiente tiempo para estar listo para jugar.

Los Texans tampoco contarán con el safety Jalen Pitre, quien también se perderá su tercer partido tras sufrir una conmoción cerebral en la derrota del 2 de noviembre ante los Broncos.

"Ambos jugadores están progresando, están mejorando", dijo Ryans. "Pero ahora mismo tenemos poco tiempo de recuperación con el partido del jueves y simplemente no tenemos suficientes días para que estén disponibles".

Davis Mills será titular por tercera semana consecutiva después de liderar a Houston a las victorias sobre Jacksonville y Tennessee en los dos últimos partidos, ayudando a los Texans (5-5) a alcanzar un récord de .500 por primera vez esta temporada.

Mills está en su quinta temporada con los Texans y fue titular en 26 partidos combinados en sus dos primeras temporadas antes de regresar a la alineación titular por primera vez desde 2022, cuando Stroud se lesionó.