Uno de los eventos deportivos más vistos en el mundo

El partido que define al campeón del fútbol americano demostró ser la fiesta deportiva más importante de Estados Unidos, y todo por la aceptación de las audiencias en América Latina y el mundo entero.

Incluida la presencia de una gran cantidad de celebridades del entretenimiento y el deporte, quienes fueron testigo de segundo trofeo “ Vince Lombardi” alcanzado por Seattle Seahawks sobre los New England Patriots.

Nombres ilustres como del tenista suizo Roger Federer, ganador de 20 títulos de Grand Slam y considerado una de las mayores leyendas del tenis.

Aunque no es habitual verlo en eventos de la NFL, el deportista fue captado en el terreno de juego antes del inicio del partido y su imagen fue compartida por la propia liga en redes sociales.

Así como de los artistas Justin Bieber, Hailey Bieber, Ricky Martin, Jay-Z , Travis Scott, 21 Savage y Joshua, integrante del grupo SEVENTEEN, fueron vistos en el terreno de juego previo al partido.

Al magno evento presenciado por millones de fanáticos contó también con la presencia de leyendas de la NFL como Joe Montana, quien fue encargado de lanzar el volado, y Malcolm Butler estrella de los Patriots.

A ellos se sumaron otras personalidades del entretenimiento y el deporte como Adam Sandler, Kendall Jenner, Sofia Vergara, Eiza González, Olivia Dunne, Robert Irwin y Carmelo Anthony.

Bunny y Laga, en el medio tiempo

En una noche definida por el deporte y el especta´culo, Bad Bunny y Lady Gaga robaron el protagonismo durante el show del medio tiempo del Super Bowl LX.

Precio de las taquillas.

El precio de las entradas para el Super Bowl osciló entre los 3,100 y más de 18,000 dólares cuando falta un día para que los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

La embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, realizó una proyección especial del Super Bowl LX con invitados dominicanos.