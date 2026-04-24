ONU, INTRANT y Comité Juegos, unidos por Seguridad Vial RD

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El Sistema de las Naciones Unidas en República Dominicana, el Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) formalizaron una alianza estratégica para impulsar la seguridad vial como eje clave de cara a este evento regional.

La firma de una Declaración de Intención Conjunta marca un paso decisivo para integrar la movilidad segura en la planificación y desarrollo de los Juegos, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto de 2026, colocando la protección de la vida en el centro del evento.

La Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en el país, Julia del Carmen Sánchez, destacó que esta iniciativa refleja el compromiso de colocar la vida y la seguridad de las personas en el centro del desarrollo sostenible.

En ese contexto, el director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison, advirtió que la siniestralidad vial se ha convertido en una verdadera pandemia silenciosa y que este acuerdo llega en el mejor momento para impulsar acciones concretas orientadas a salvar vidas, mediante campañas de concienciación, acciones de prevención y la articulación de esfuerzos entre instituciones, con un objetivo claro: reducir muertes y lesiones por siniestros viales.

Este esfuerzo conjunto se alinea con la estrategia nacional de seguridad vial, que ha elevado el tema como una prioridad país, integrando políticas públicas, educación y fiscalización para enfrentar causas de mortalidad en RD.