Preocupación en el boxeo en ruta a Juegos SD 2026

Mientras avanzan los trabajos de construcción y reconstrucción de instalaciones deportivas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, la preocupación se apodera de la dirigencia del boxeo dominicano ante la situación de marginación e incertidumbre en que se encuentra la disciplina en ruta a su participación en la justa regional.

Y es que su instalación, el coliseo de boxeo Carlos “Teo” Cruz, no ha sido intervenida ni, al parecer, forma parte de los planes para su rehabilitación en ruta a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Por igual, se desconoce qué pasará con el gimnasio de boxeo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

“Entre los deportes tradicionales que forman parte del programa de competencias de los juegos, el boxeo es el único al que no se le está construyendo una instalación ni se le están reparando las que tiene, como es el Teo Cruz y el gimnasio del Centro Olímpico”, planteó el presidente de la Federación Dominicana de Boxeo, Rubén García.

Añadió que es una lástima la forma en que ha marginado al deporte que más lauros ha dado a República Dominicana a nivel de los eventos multideportivos, como los mismos Juegos Centroamericanos y del Caribe, los Panamericanos y los Juegos Olímpicos.

“Es el boxeo el deporte que le dio al país su primera medalla olímpica, fue un boxeador el primer atleta dominicano en ganar oro en los Juegos Panamericanos y es el boxeo el deporte que le dio a República Dominicana tres de cuatro medallas de oro en su primera participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (año 1946)”, expuso García.

Recordó que en la más reciente participación de República Dominicana en los Juegos Olímpicos, París 2024, el boxeo le aportó al país dos de las tres medallas que ganó. “Entonces no es justo el trato que está recibiendo el boxeo en ruta a su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de este año”.