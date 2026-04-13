RD ganó cuatro de oro en el Dominican Open de Taekwondo

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La bandera de República Dominicana ondeó en lo más alto del podio en cuatro ocasiones durante el Dominican Open G1 2026, liderando una actuación histórica que posicionó al país en el tercer lugar del medallero general, solo por detrás de México (primer lugar) y Puerto Rico (segundo lugar).

El evento, que finalizó ayer, tuvo como escenario el Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el mismo escenario donde previamente fue celebrado el Clasificatorio de Taekwondo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La delegación dominicana brilló con luz propia gracias a la entrega de sus atletas Sebastián García, Yunior José Fabián, Frank Raylin y Wander González, quienes se alzaron con la medalla de oro de sus respectivas modalidades.

Sebastián resultó campeón en la categoría Cadete masculino 45 kilogramos; Fabián se alzó con la presea dorada en la división Junior masculino 55 kilos, mientras que Raylin hizo sonar el himno nacional tras coronarse en junior masculino 59 kilos.

De su lado, González se alzó con el metal dorado en menos 68 kilos. Otros dominicanos que subieron al podio del Dominican Open, un evento que otorga puntos para el ranking mundial, fueron Bernardo Pie, plata en menos 74 kilos; Nahomy Víctor (-53), Pedro Luis Martínez (- 80), Madelyn Rodríguez (- 73), Katherine Rodríguez (más 73) y Wilfrido De la Cruz (54 kilos), quienes obtuvieron medallas de bronce.

En resultados por equipos, México se alzó con la primera posición, escoltada por Puerto Rico (segundo lugar), mientras que los dominicanos se posicionaron en el tercer lugar.