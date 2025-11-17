Región Este campeón del XL Torneo Nacional de Boxeo Élite

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La región Este se adueñó del primer lugar y destronó a la provincia Santo Domingo tras cuatro años de dominio, para coronarse campeona del XL Campeonato Nacional de Boxeo Élite, celebrado en el polideportivo Dr. Fidel Mejía.

El Este impuso su ritmo desde el inicio y terminó en la cima con cuatro oros, dos platas y dos bronces, sumando 27 puntos.

El segundo lugar fue para la región Sur, con tres oros, dos platas y tres bronces (21 puntos), mientras que la provincia Santo Domingo ocupó el tercer peldaño con dos oros, una plata y cinco bronces (14 puntos).

Monte Plata, liderada por los púgiles de Sabana Grande de Boyá, quedó en la cuarta posición, con 9 puntos, seguida del Norte (6 puntos) y el Distrito Nacional (un punto).

Los nuevos campeones nacionales (de República Dominicana), la mayoría de los cuales representarán al país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 son: Welin Adames (50 kilos, región Este); Fredelin de los Santos (55, Sur); Johan Agüero (60 kg, Sur), Miguel Ángel Encarnación (65 kg, Monte Plata), Kenvin Junior Pérez (70 kg, Sur), Rolando del Castillo (75 kg, Este), Noel Pacheco (80 kg, PSD), Patricio Polonia (85 kg, Este), Daniel Guzmán (90 kg, Este) y José Agustín Triset (+90 kg, PSD).

Premiación: brillo, emoción y respaldo

La ceremonia de premiación tuvo un sello especial: además de las medallas, los atletas recibieron obsequios de la marca Opal Jeans, incluyendo pantalones, mochilas y kits deportivos.

El trofeo de campeón fue entregado a la región Este por el Comité Organizador, presidido por el viceministro de Deportes Franklin de la Mota, junto al presidente ad vitam de la Federación Dominicana de Boxeo, Bienvenido Solano y el presidente de la Asociación de Boxeo de Monte Plata, Primitivo Cadete. Lo recibió su entrenador Silverio Peguero acompañado de sus púgiles y otros técnicos.

El trofeo de subcampeón fue recibido por una comisión que encabezó el entrenador de la región Sur, Rafael Lorenzo Santana, mientras que la provincia Santo Domingo obtuvo el tercer lugar, con la premiación entregada por el diputado John Contreras al entrenador Santo “Pedrito” Peralta.

El torneo fue transmitido, durante los tres días de competencias, por CDN Sports y Colimdo TV.