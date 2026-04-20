República Dominicana, con 11 púgiles en Copa Mundial Boxeo

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

República Dominicana participará con once pugilistas, ocho en masculino y tres en femenino, en la Copa Mundial de Boxeo, la cual inicia este lunes en Foz do Iguaçu, Brasil y se extenderá hasta el 26 de este mes.

Los boxeadores dominicanos vienen de una base de entrenamientos en la misma ciudad en ruta a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El entrenador Armando Hernández explicó que los miembros de la preselección nacional participaron del campamento del 6 al 18 de este mes y que tras finalizar esa etapa de la preparación continuarán con la Copa Mundial.

Expuso que en el campamento estuvieron 15 pugilistas, 11 de los cuales son del sexo masculino.

Copa Mundial

La escuadra que representará al país en la Copa Mundial quedó integrada por Danny Cáceres (50 kilogramos), Fredelin de los Santos (55), Angel Estrella (60), Miguel Angel Encarnación (65), Ricardo Cuello (70), Noel Pacheco (80), Patricio Polonia (90) y José Agustín Triset (Más de 90).

En femenino, la representación dominicana estará a cargo de Esther Jiménez (51), Génesis de la Rosa (57) y Katherine Veras (60).

En la Copa participará púgiles de 51 países.