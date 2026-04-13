Soriano lanza una joya; Elly, Oneil y Laureano la botan

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Angelinos 9 vs. Cincinnati 6

El dominicano José Soriano ponchó a 10 en siete entradas sin permitir carreras para convertirse en el ganador de cuatro juegos al hilo en las Grandes Ligas, y los Angelinos de Los Ángeles vencieron 9-6 a los Rojos el domingo para lograr su primera victoria de serie en Cincinnati desde 2007.

Soriano (4-0) permitió dos hits y otorgó tres bases por bolas, realizó 106 lanzamientos y redujo su efectividad —la mejor de las Grandes Ligas— a 0,33. Se convirtió en el primer lanzador de los Angelinos en ganar sus primeras cuatro aperturas desde que Jered Weaver encadenó seis triunfos en 2011.

Por Cincinnati, el dominicano Elly De La Cruz conectó un jonrón de tres carreras, su quinto cuadrangular de la temporada.

San Diego 7 vs. Colorado 2

Ty France se fue de 3-3 con un jonrón y anotó tres veces, mientras los Padres de San Diego, en racha, completaron una barrida de cuatro juegos sobre los Rockies de Colorado con una victoria de 7-2 el domingo.

El dominicano Ramón Laureano conectó un cuadrangular de dos carreras por los Padres, que han ganado cinco seguidos y ocho de nueve.

Por San Diego, los dominicanos Fernando Tatis Jr., de 5-2 y Manny Machado, de 1-1, con dos empujadas.

Chicago 7 vs. Piratas 6

Michael Busch puso fin a una mala racha de 0 de 30 con un sencillo de dos carreras que empató el juego en la octava entrada y Carson Kelly conectó un sencillo de la victoria en la novena, mientras los Cachorros de Chicago remontaron un déficit de cinco carreras para vencer 7-6 a los Piratas de Pittsburgh el domingo.

El dominicano Oneil Cruz pegó un jonrón abriendo el juego por Pittsburgh, su número cinco de la temporada.

El emergente Michael Conforto conectó un doble ante el mexicano José Urquidy (0-1) para abrir la novena y, con las bases llenas y un out, Kelly pegó un batazo de 381 pies que cayó en la pista de advertencia del jardín entre derecho y central.

Boston 9 vs. San Luis 3

El venezolano Willson Contreras conectó un jonrón contra su antiguo equipo e igualó su máximo de carrera con cuatro hits, y guió a los Medias Rojas de Boston a una victoria de 9-3 sobre los Cardenales de San Luis el domingo.

El dominicano Brayan Bello (1-1) permitió dos carreras y seis hits en 6 entradas y dos tercios, en su apertura número 100 en las Grandes Ligas.

Detroit 8 vs. Marlins 2

Tarik Skubal superó en el duelo de pitcheo al dominicano Sandy Alcántara en un enfrentamiento entre ganadores del Premio Cy Young; Dillon Dingler, Kevin McGonigle y Kerry Carpenter conectaron jonrones, y los Tigres de Detroit completaron la barrida de tres juegos con la victoria del domingo 8-2 sobre los Marlins de Miami.

Alcántara (2-1) permitió siete carreras y 10 hits, después de haber concedido un total de dos carreras limpias y 10 hits en sus primeras tres aperturas del año.

Texas 5 vs. Dodgers 2

Shohei Ohtani conectó un jonrón ante Jacob deGrom, su segundo cuadrangular consecutivo abriendo el juego, pero los Rangers de Texas reaccionaron para vencer 5-2 a los Dodgers de Los Ángeles el domingo y evitar una barrida de tres partidos.

Ohtani extendió a 46 juegos su racha embasándose, la quinta más larga en la historia de los Dodgers, detrás de Duke Snider (58), Shawn Green (53), Willie Keeler (50) y Ron Cey (47).

Por los Rangers de Texas, el dominicano Ezequiel Duran de 3-1 con una anotada.

Seattle 6 vs. Houston 1

Logan Gilbert lanzó siete entradas en las que permitió una carrera, y los Marineros de Seattle vencieron 6-1 a Houston el domingo para extender a siete la racha de derrotas de los Astros.

Luke Raley conectó tres hits e impulsó dos carreras por los Marineros, que ganaron los primeros tres juegos de la serie de cuatro tras una racha de cinco derrotas. Vencieron a los Astros por centésima vez.

Los lanzadores de Houston otorgaron nueve bases por bolas, incluidas dos que remolcaron carreras, lo que elevó su total en la serie a 26.

Por los Marineros, el dominicano Julio Rodríguez bateó dos hits en cuatro turnos.

Nacionales 8 vs. Milwaukee 6

El venezolano Keibert Ruiz conectó un sencillo productor de dos carreras para desempatar el juego en la octava entrada y los Nacionales de Washington derrotaron el domingo 8-6 a Milwaukee para completar su primera barrida ante los Cerveceros en 15 años.

La última barrida de los Nacionales sobre los Cerveceros se remontaba a abril de 2011. Washington no barría una serie en Milwaukee desde junio de 2006.

Los Nacionales se recuperaron después de permitir un jonrón de tres carreras al dominicano Gary Sánchez en la séptima que empató el juego.

Brice Turang pegó dos jonrones solitarios y Jake Bauers también se voló la barda por Milwaukee.

Minnesota 8 vs. Toronto 2

Tristan Gray conectó un jonrón de tres carreras, Kody Clemens añadió un cuadrangular en solitario y los Mellizos de Minnesota vencieron el domingo 8-2 a los Azulejos de Toronto.

Taj Bradley (3-0) permitió una carrera y cinco hits en cinco entradas para ganar su tercera apertura consecutiva, mientras los Mellizos se llevaron dos de tres ante Toronto, recuperándose después de no poder sostener una ventaja de 4-0 en el primer juego de la serie el viernes.

Por los Azulejos, los dominicanos Vladimir Guerrero Jr. de 3-1, Jesús Sánchez de 4-1 con una impulsada y Eloy Jiménez de 4-2.

Oakland 1 vs. Mets 0

Nick Kurtz conectó su primer jonrón de la temporada, lo que llevó a la victoria el domingo de los Atléticos 1-0 para barrer la serie ante los tribulados Mets de Nueva York. Los Mets se fueron en blanco en el primer juego de la serie.

Con el dominicano Juan Soto en la lista de lesionados, han anotado nueve carreras durante una racha de cinco derrotas.

Bravos 13 vs. Cleveland 1

El dominicano Jorge Mateo bateó de 4-4 en el triunfo por 13-1 de los Bravos de Atlanta sobre los Guardines de Cleveland.