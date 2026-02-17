Valdez Academy consolida su dominio y conquista el Perfect Game Dominican Classic 2026 10U

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La categoría 10U de Valdez Academy reafirmó su liderazgo competitivo al coronarse campeón del Perfect Game Dominican Classic 2026, consolidando una racha de cuatro campeonatos consecutivos en los torneos más recientes en los que ha participado.

Bajo la dirección del exjugador profesional Juan Emilio Bell, el equipo mostró un desempeño sólido y consistente en todas las áreas del juego: ofensiva productiva, defensa estructurada y ejecución estratégica en situaciones de presión. La preparación técnica y la disciplina competitiva fueron determinantes para alcanzar el título.

El conjunto campeón estuvo conformado por: Carlos Jovine (The- Kid), Jonathan Peña (The Future), Ariel de la Cruz, Jhaziel Marrero, Andrés Villegas, Rodrigo Hirujo, Luis Ortega, Lucas Fernández, Leandro Morales, Rodrigo Gómez (Rodri-Ice), Christopher Mateo y Diego Vega.

Con este nuevo campeonato, la categoría U10 de Valdez Academy acumula cuatro títulos consecutivos, resultado de un proceso formativo estructurado orientado al alto rendimiento, que prioriza fundamentos técnicos, preparación física y fortaleza mental desde edades tempranas.

El desempeño sostenido del equipo posiciona a Valdez Academy como uno de los programas formativos más competitivos dentro del béisbol infantil dominicano, proyectando talento con estándares alineados a escenarios nacionales e internacionales.

Esta generación comienza a marcar una etapa de dominio competitivo en su categoría en el país.