Victoria de EE. UU. sobre República Dominicana en el Panamericano de Softbol

La selección de Estados Unidos se impuso 5-1 sobre la República Dominicana en la fase inicial del XIII Campeonato Panamericano de Softbol Masculino, que se celebra en el estadio José Gabriel Amín Manzur de Montería, Colombia.

El certamen, organizado por WBSC-Américas, otorga plazas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y los Juegos Panamericanos Lima 2027.

El conjunto norteamericano tomó el control del desafío desde temprano, apoyado en una carrera anotada en el segundo episodio. Aunque los quisqueyanos empataron en la parte alta del cuarto inning, los estadounidenses reaccionaron con una ofensiva decisiva en la baja del quinto, fabricando cuatro vueltas que sellaron la victoria final.

En la lomita, el estadounidense Marco Díaz, quien bajó su efectividad a 2.10, se acreditó la victoria, mientras que Luiyi Rosario Mena (6.46) cargó con la derrota tras permitir todas las carreras de los visitantes, cuatro de ellas limpias.

La ofensiva estadounidense destacó con Blaine Robert Milheim, que ligó doble y sencillo, secundado por hits de Yuset Lateef, Erick Ochoa, Tyler James y Dante Biagini. Por la selección dominicana, los únicos imparables fueron obra de Jendry Torres, Edison Ortega y Elías Valerio.

El elenco dominicano regresará al terreno para enfrentar a Canadá en su próximo partido de la primera fase, antes de medirse al equipo de Cuba en busca de avanzar en la clasificación.

Otros partidos de la jornada incluyeron los enfrentamientos de Cuba vs. Venezuela y Panamá vs. Venezuela en otras zonas del torneo.