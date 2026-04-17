Abinader encabeza inauguración de planta de reciclaje en SPM

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

Con una inversión de US$50 millones se inauguró ayer la Planta Renacer en San Pedro de Macorís, actividad que fue encabezada por el presidente Luis Abinader.

La Planta Renacer, desarrollada por las empresas Diesco e Invema, es el primer complejo industrial en el Caribe dedicado a la producción de resina reciclada grado alimenticio.

Esta nueva planta generará más de 500 empleos directos y alrededor de 5 mil indirectos, con fortalecimiento de la red nacional de recolectores.

La capacidad de la planta es de 2, 250 toneladas métricas de material plástico al mes, 24 mil al año, equivalente a 124 millones de botellas mensuales, 1,500 millones anuales.

Se estima una producción de US$9 millones, con lo que se sustituirán importaciones y habrá mayor estabilidad frente a la volatilidad internacional.

Además se espera una reducción de 36 mil toneladas de dióxido de carbono al año y valorización de residuos plásticos posconsumo.

De acuerdo a George Gatlin, director de Invema, esta no es solamente una planta que impulsará la economía circular en el país, sino que se convierte en una punta de lanza para muchos proyectos sociales y ambientales.

“Hemos invertido en una tecnología más eficiente y moderna para poder llevar el reciclaje a cada esquina. Queremos ser el corazón de la economía local, más que una ayuda ambiental”, dijo.

Aunque Gatlin precisó que en el área de reciclaje persisten los desafíos de la cultura de recolección y el trabajo conjunto para alcanzar las metas.

Mientras que el presidente de Diesco, Manuel Díez, señaló que con la nueva planta de reciclaje se está dando un paso firme hacia la posibilidad de una nueva etapa industrial para la República Dominicana y el Caribe.

“El mundo está cambiando, repensando modelos de producción y consumo en los diferentes sectores”, dijo.