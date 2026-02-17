Abinader invita a invertir en RD

Creado: Actualizado:

En un periódico de circulación nacional vimos esta información, la cual al concatenarla con persistentes opiniones referentes al gasto tributario y considerando su relevancia, nos decidimos a escribir acerca de este tema. Por otra parte existe preocupación por los supuestos ingresos dejados de percibir por el fisco como consecuencia de tantas exenciones. Pero el Presidente, en su jornada en Dubái, exhortó a los empresarios de los Emiratos Árabes Unidos a aprovechar las oportunidades de inversión que ofrece la RD en áreas como turismo, zonas francas y otras. Al respecto muchos se preguntarán en qué consisten dichas oportunidades de inversión.

A estos les contestamos: los incentivos de exenciones de impuestos, que se convertirían en ganancias extraordinarias mayores que en otros países, seguridad jurídica y otras facilidades que se ofrecen para obtener el desarrollo de nuestro país, manifestadas en mayores empleos, entradas de divisas y crear riquezas. Es frecuente ver en los medios de comunicación opiniones autorizadas objetando los incentivos concedidos mediante leyes especiales, que se muestran contrarias a las exenciones mediante parámetros que no se avienen con la realidad, porque asumen la situación de empresas en plena producción, después de pasar varios años, y en abstracción de la labor que se tuvo que llevar a cabo previa a la instalación de esas empresas, y como paradigma fijémonos el título de estos comentarios, pues la labor que hecha por Abinader en Dubái es encomiable, puesto que se trata de atraer capitales extranjeros, lo cual solo se obtiene mediante la concesión de incentivos económicos ventajosos para los inversionistas, por lo tanto son improcedentes las comparaciones hechas a posteriori.