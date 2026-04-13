Adozona identifica retos para impulsar crecimiento sector

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Los retos para lograr el desarrollo acelerado de las zonas francas en la República Dominicana son el acceso a mercados, la expansión de la infraestructura industrial, la mejora del capital humano y la promoción internacional para la inversión extranjera directa.

De acuerdo con la presidenta de la Asociación Dominicana de Zonas Francas, Adozona, Claudia Pellerano, y el vicepresidente ejecutivo, José Manuel Torres, el país posee un alto potencial para consolidarse como motor que permita un desarrollo acelerado del país, pero advirtieron que aún enfrenta retos estructurales que deben atenderse para aprovechar plenamente la plataforma exportadora.

Torres explicó que uno de los principales desafíos es el acceso a nuevos mercados internacionales, debido a que el sector depende de la exportación. Indicó que mejorar las condiciones comerciales y ampliar acuerdos permitiría aumentar la competitividad y atraer más inversiones.

Planteó que, además de explorar tratados de libre comercio, es necesario aclarar la situación arancelaria vigente, entre ellos recuperar el tratamiento logrado con el acuerdo con Estados Unidos y Centroamérica, DR-Cafta, y evaluar negociaciones con nuevos bloques económicos.

Señaló que el acceso al mercado suramericano y a economías complementarias como Canadá se considera atractivo, aunque subrayaron que estos procesos requieren análisis por sectores y compromisos de doble vía.

Asimismo, Pellerano destacó la importancia de mantener condiciones preferenciales en acuerdos regionales, especialmente para productos textiles y de confección, al considerar que estos inciden directamente en la competitividad del sector. Indicó que el 63 % o 64 % de las materias primas utilizadas por las zonas francas provienen de Estados Unidos, mientras que el 77 % de las exportaciones se dirige a ese mercado, lo que evidencia la estrecha integración con esa economía.

Expansión infraestructura

Otro de los retos identificados por Adozona es la expansión de la infraestructura industrial. Pellerano explicó que el crecimiento del sector requiere no solo nuevas edificaciones, sino también el desarrollo de un ecosistema que incluya energía, tratamiento de aguas, servicios logísticos y facilidades operativas.

Señaló que la captación de empresas con mayores

requerimientos técnicos depende de contar con parques industriales adecuados y servicios complementarios que permitan su instalación y operación.

Fortalecer capital humano

Además, el fortalecimiento del capital humano también figura entre las prioridades. Pellerano precisó que la formación acorde con la evolución del sector es prioritaria.

Expuso que la transición hacia manufactura avanzada y servicios especializados ha incrementado la demanda de personal técnico y profesional. La participación de empleos con mayor nivel técnico ha pasado de 16 % a cerca de 38 %, lo que evidencia un cambio estructural en las necesidades laborales.

“Este crecimiento obliga a reforzar la formación técnica, ampliar la oferta educativa alineada con la industria y promover carreras STEM. También se requiere orientar a los jóvenes desde la secundaria sobre las oportunidades laborales del sector, para reducir la brecha entre la oferta educativa y la demanda empresarial”, resaltó al participar en el Encuentro Económico del HOY.

Torres indicó que el sector trabaja con clústeres especializados en dispositivos médicos y farmacéuticos, eléctricos y electrónicos, logística y centros de servicios, call centers, que coordinan con universidades y centros de formación para desarrollar talento acorde con las necesidades de las empresas.

Atraer más inversión

Además, los directivos de Adozona resaltaron la necesidad de reforzar la promoción internacional para atraer inversión extranjera directa. Explicaron que el país ha priorizado la eficiencia operativa, pero debe comunicar con mayor intensidad su capacidad industrial y su posicionamiento como destino competitivo.

Expusieron que muchas empresas desconocen el alcance del sector manufacturero dominicano, más allá de actividades tradicionales, por lo que consideró necesario impulsar una estrategia de promoción alineada entre sector público y privado.

Adozona recordó que las zonas francas tienen presencia en 28 de las 32 provincias del país y representan el 12 % del empleo privado formal, con una participación femenina de 53 %. Asimismo, destacaron el impacto socioeconómico del sector y su potencial para continuar expandiéndose si se superan los retos identificados.