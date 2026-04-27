AEI valora aprobación ley que regula la intermediación inmobiliaria

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La Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias de la República Dominicana (AEI) valora como un paso trascendental la aprobación en primera lectura del proyecto de ley que regula la intermediación inmobiliaria, una iniciativa impulsada por el sector para fortalecer la transparencia, la seguridad jurídica y la confianza en el mercado inmobiliario nacional.

Alberto Bogaert, presidente de la AEI, expresó su agradecimiento al Senado de la República Dominicana por haber respaldado esta propuesta, destacando el compromiso demostrado con una normativa que busca proteger tanto a inversionistas como a las familias dominicanas que adquieren su vivienda.

“Este avance representa un logro significativo para todo el sector inmobiliario organizado, fruto de años de trabajo, diálogo y consenso. Confiamos en que el proceso legislativo continuará avanzando en su segunda lectura y etapas subsiguientes hasta lograr su aprobación definitiva”, señaló Bogaert.

La aprobación en primera lectura marca el inicio de una etapa clave en el proceso legislativo, reiterando la importancia de continuar impulsando este proyecto, que contribuirá al desarrollo ordenado del mercado, la protección del consumidor y el fortalecimiento institucional del país.

Asimismo, la AEI reafirma su disposición de seguir colaborando con las autoridades y actores involucrados, aportando su experiencia y conocimiento técnico para lograr una ley robusta, equilibrada y efectiva.

Este avance constituye un hito para el sector inmobiliario dominicano y refuerza el compromiso de la AEI con la profesionalización, la ética y la transparencia en la intermediación inmobiliaria.