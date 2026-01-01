Análisis económico: qué esperar en los primeros meses del año 2026

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, aseguró que los primeros meses del año estarán marcados por un crecimiento económico moderado, acompañado de una reducción gradual de la deuda pública y un esfuerzo sostenido en la estabilidad fiscal.

Durante una entrevista en el programa El Despertador del grupo SIN, el funcionario explicó que las proyecciones del Banco Central coinciden con las estimaciones de economistas independientes, quienes prevén un escenario de ajustes fiscales y control del gasto.

Proyecciones 2025

“El Banco Central proyecta un crecimiento moderado, y nosotros trabajamos para que ese escenario se cumpla con disciplina fiscal”, expresó.

Magín Díaz

Díaz subrayó que la política económica busca fortalecer la confianza en los mercados y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

“La transparencia en el manejo de los recursos es esencial para mantener la confianza de los ciudadanos y de los mercados”, afirmó.

Asimismo, destacó que la reducción de la deuda pública constituye un avance clave para la estabilidad financiera. “Nuestro compromiso es enfrentar los retos fiscales con responsabilidad y garantizar que las decisiones económicas beneficien a la mayoría”, agregó.

Reforma Fiscal

Un Banco Central debe cuidar tanto la estabilidad de precios como el empleo.

Díaz recordó que en América Latina la mayoría de los intentos de reforma tributaria han fracasado tras la pandemia, lo que evidencia la complejidad del tema. "Después del COVID, diez países intentaron hacer reformas mayores a un 1 % del PIB y ocho fracasaron. Hacer reformas es difícil", indicó.

Explicó que, aunque no le teme a una discusión fiscal, esta debe darse de manera responsable y sin poner en riesgo las finanzas públicas.

"Yo creo que no hay que tenerle miedo a una reforma, pero si se va a hacer, tiene que ser una discusión seria que no ponga en riesgo la estabilidad fiscal del país", señaló.