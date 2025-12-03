Autoridades y sector privado se unen para fortalecer investigación agropecuaria en el país

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con la participación de autoridades del gobierno, representantes del sector privado, investigadores, académicos, universidades, organismos de cooperación y actores claves del Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (SINIAF), fue celebrado el encuentro nacional de “Ciencia y Tecnología Agropecuaria y Forestal”, según sus organizadores el objetivo del encuentro consiste en impulsar la implementación de la Política Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (PNIAF), para el periodo 2024–2033.

Las palabras centrales estuvieron a cargo de la directora Ejecutiva del CONIAF, Ana María Barceló, quien destacó la trascendencia histórica de este encuentro como punto de convergencia entre instituciones públicas, universidades, centros de investigación y sector productivo para garantizar la implementación efectiva del nuevo marco de políticas públicas en ciencia y tecnología, que abarca a los sectores agrícola, pecuario, pesquero, acuícola, silvícola y agroindustrial.

Agregó que el encuentro Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria y Forestal reafirma el compromiso del Estado dominicano con la ciencia, la innovación y la sostenibilidad, impulsando una agenda articulada que garantice una producción agropecuaria más competitiva, resiliente y orientada al desarrollo rural inclusivo.

Agenda y participación de expositores

El primer bloque técnico del programa estuvo dedicado al análisis del rol de los actores del SINIAF en la implementación de la PNIAF, con la exposición de Richard Peralta Decamps, seguida por las intervenciones de Rafael Ortiz Quezada (MARD), Eladio Arnaud (IDIAF), Genaro Rodríguez (MESCYT) y José Elías González (MIMARENA), quienes abordaron los retos y oportunidades de la investigación agropecuaria, la ciencia aplicada, la innovación y la gestión forestal en el país.

En horas de la tarde, Julio Borbón y Edwin Reyes presentaron los aportes de la UASD y la Universidad ISA al desarrollo de proyectos alineados con la PNIAF. Después Osmar Benítez, presidente de la JAD, expuso sobre el rol del sector privado en la investigación y la innovación, mientras que, Porfirio Quezada, Comisionado para las Reformas del Estado, disertó sobre la visión del CONIAF en el marco de la Reforma y Modernización del Estado.

Como parte de la estrategia de difusión científica, César Montero presentó la revista Sophia, nuevo órgano de divulgación del SINIAF. A seguidas, Lissette Gómez anunció la puesta en funcionamiento de la mesa “Coordinadora del SINIAF”, instancia responsable de articular la planificación y coordinación del sistema.

Uno de los momentos más relevantes del encuentro fue la firma del convenio de colaboración entre el Banco Agrícola y el CONIAF, encabezada por el Lic. Fernando Durán, orientado a fortalecer el Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, creando nuevas oportunidades de financiamiento para proyectos de I+D.

El acto concluyó con las palabras de clausura a cargo del expresidente de la República, Hipólito Mejía, miembro honorífico del Comité Consultivo del CONIAF, quien destacó la importancia de fortalecer la investigación como base del desarrollo agropecuario sostenido. La actividad fue celebrada en el Salón Mirador del Hotel W&P, de Santo Domingo, en horario de 10:00 am a 4:00 pm.