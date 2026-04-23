Cámara de Comercio SD destaca compromiso de facilitar negocios

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La Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo celebró su Asamblea General Ordinaria Anual 2026, donde presentó los resultados correspondientes a 2025, definido por la institución como el año del fortalecimiento institucional y la transformación digital integral de sus servicios.

Durante la presentación del Informe de Gestión, la presidenta de la institución, Lucile Houellemont destacó que durante el 2025 se constituyeron 8,721 nuevas empresas en Santo Domingo.

En materia de Registro Mercantil, la Cámara procesó más de 116 mil transacciones correspondientes a empresas de Santo Domingo.

La líder empresarial reafirmó el compromiso de la Junta Directiva que preside de continuar “profundizando la transformación digital de nuestros servicios, elevando los estándares de atención a nuestros asociados y usuarios”.