Cambio de equipo: estos son los 6 nuevos viceministros de Trabajo y el por qué del cambio

SANTO DOMINGO. — El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, juramentó este lunes a seis nuevos viceministros designados por el presidente Luis Abinader, mediante el decreto núm. 64-26, durante un acto celebrado en la sede del Ministerio de Trabajo.

Durante la ceremonia, Olivares Ortega calificó la juramentación como “un ejercicio de autosignificación institucional” y un refuerzo estratégico para continuar fortaleciendo la gestión laboral del país, en consonancia con las prioridades del Gobierno.

Explicó que la sustitución de los viceministros salientes responde a un proceso de rotación natural y precisó que el relevo constituye un trámite rutinario, sino una decisión orientada a sumar experiencia y formación técnica para garantizar la continuidad de los logros alcanzados.

“Este relevo no es un simple acto administrativo; buscamos incorporar capacidades y liderazgo técnico para consolidar una gestión enfocada en resultados”,afirmó el funcionario, al tiempo que reconoció la probidad, capacidad y el gran servicio que le brindaron los viceministros salientes al Ministerio de Trabajo y al país.

Los nuevos viceministros juramentados son: Leonardo Manuel Gil, de Empleo; Domingo Santana Castillo, de Regulación del Trabajo; Ramón Efren Cuello Madera, de Seguridad Social; Maritza Antonia Contreras Brito, de Mediación, Asuntos Sindicales y Empresariales; Dulce Mercedes Quiñones, de Trabajo Infantil y Sectores Vulnerables; y Franklin Augusto Marte Bueno, de Inspección, Seguridad y Salud en el Trabajo.

Indicadores destacados

Ministro de Trabajo, Eddy Oivares

En su intervención, Olivares aseguró que el Ministerio de Trabajo figura entre las instituciones con mayor nivel de desempeño institucional y subrayó que el empleo y la formalidad laboral han sido pilares del programa gubernamental.

Añadió que, por primera vez, el salario mínimo de las empresas no sectorizadas supera el primer quintil, lo que consideró un avance significativo en favor del poder adquisitivo de los trabajadores.

El ministro resaltó, además, la paz laboral y el diálogo tripartito entre Gobierno, sindicatos y empleadores como uno de los principales activos del país.

La actividad concluyó con la toma de juramento, en la que los nuevos viceministros asumieron el compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes laborales y los principios del servicio público, en defensa del interés nacional.