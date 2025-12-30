Santo Domingo 0ºC / 0ºC
3.3% del PIB

Déficit fiscal y pago intereses deuda con el mismo porcentaje

El déficit fiscal del Gobierno ascendió a RD$266,079.7 millones, mientras se pagó 261,114.3 millones en los intereses de la deuda

El déficit fiscal del Gobierno ha subido en último mes.

Ubaldo Guzmán Molina
Ubaldo Guzmán Molina

A doce días de ejecución presupuestaria, el déficit fiscal del Gobierno y el pago de la deuda pública del país alcanzan la misma proporción del producto interno bruto (PIB): 3.3%.

De acuerdo con la ejecución entre el 1 de enero y 19 de diciembre de la Dirección General de Presupuesto, el déficit fiscal del Gobierno ascendió a RD$266,079.7 millones. En el presupuesto de este año se asignaron RD280,102.6 millones.

El déficit fiscal fue el resultado de RD$1,199,787.4 en ingresos y RD$1,465,867.1 en gastos.

Mientras el monto destinado al pago de la deuda pública alcanzó los RD$ 261,114.3 millones. En el presupuesto vigente se había consignado RD$286,203.6 millones.

Del pago de los intereses de la deuda pública, RD$ 161,918.6 millones fueron destinados a las deuda externa y RD$97,045.5 millones a la interna.

El pago correspondiente a comisiones y otros gastos bancarios de la deuda pública sumó RD$ 2,150.1 millones.

Los gastos de intereses, recargos, multas y sanciones de impuestos y contribuciones sociales totalizaron RD$1,4 millones.

El Gobierno ha ejecutado RD$181,919.1 millones en gastos de capital, lo que representa el 2.3% del PIB. De ese monto, RD$64,499.5 millones se destinaron a construcción en proceso.

Dos instituciones registran la mayor ejecución: el Ministerio de Educación, con RD$302,699.8 millones, y el Ministerio de Salud Pública, con RD$155,352.3 millones.

Ubaldo Guzmán Molina

Ubaldo Guzmán Molina

Egresado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha realizado numerosos cursos, entre ellos uno sobre Géneros Periodísticos, impartido por Miguel Ángel Bastenier en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Alérgico al protagonismo y al exhibicionismo.
