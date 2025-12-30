Déficit fiscal y pago intereses deuda con el mismo porcentaje

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

A doce días de ejecución presupuestaria, el déficit fiscal del Gobierno y el pago de la deuda pública del país alcanzan la misma proporción del producto interno bruto (PIB): 3.3%.

De acuerdo con la ejecución entre el 1 de enero y 19 de diciembre de la Dirección General de Presupuesto, el déficit fiscal del Gobierno ascendió a RD$266,079.7 millones. En el presupuesto de este año se asignaron RD280,102.6 millones.

El déficit fiscal fue el resultado de RD$1,199,787.4 en ingresos y RD$1,465,867.1 en gastos.

Mientras el monto destinado al pago de la deuda pública alcanzó los RD$ 261,114.3 millones. En el presupuesto vigente se había consignado RD$286,203.6 millones.

Del pago de los intereses de la deuda pública, RD$ 161,918.6 millones fueron destinados a las deuda externa y RD$97,045.5 millones a la interna.

El pago correspondiente a comisiones y otros gastos bancarios de la deuda pública sumó RD$ 2,150.1 millones.

Los gastos de intereses, recargos, multas y sanciones de impuestos y contribuciones sociales totalizaron RD$1,4 millones.

El Gobierno ha ejecutado RD$181,919.1 millones en gastos de capital, lo que representa el 2.3% del PIB. De ese monto, RD$64,499.5 millones se destinaron a construcción en proceso.

Dos instituciones registran la mayor ejecución: el Ministerio de Educación, con RD$302,699.8 millones, y el Ministerio de Salud Pública, con RD$155,352.3 millones.