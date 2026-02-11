¿Cuándo es Semana Santa 2026?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Semana Santa 2026 ya tiene fecha en el calendario y muchos comienzan a planificar desde ya viajes, actividades religiosas y días de descanso en familia.

Este año se celebrará desde el domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril de 2026.

Estas son las fechas más importantes:

Domingo de Ramos: 29 de marzo

Jueves Santo: 2 de abril

Viernes Santo: 3 de abril

Sábado Santo: 4 de abril

Domingo de Resurrección: 5 de abril

Como cada año, el Viernes Santo (3 de abril) será día feriado.

Mientras que el Jueves Santo también suele formar parte del asueto en el sector público y muchas empresas privadas.

Celebración

¿Cómo se celebra estas fechas?



Según el portal Infobae. la Semana Santa ocupa un lugar central en el calendario litúrgico católico y cada jornada tiene un significado y rituales propios.

El Domingo de Ramos inicia la semana con la tradicional bendición de ramas de olivo en las iglesias.

El Lunes y Martes Santo rememoran episodios clave en la vida de Jesús.

Mientras que el Miércoles Santo recuerda la traición de Judas.

El Jueves Santo destaca por la conmemoración de la Última Cena y la institución de la Eucaristía. Esa noche comienza el Triduo Pascual, el tramo más importante de la Semana Santa para los fieles.

El Viernes Santo está dedicado a la pasión y muerte de Jesucristo, con celebraciones litúrgicas especiales y el tradicional Viacrucis.

El Sábado Santo es un día de recogimiento y espera.

Finalmente, el Domingo de Pascua representa la resurrección de Jesús, el evento más relevante de la fe cristiana, y se vive con ceremonias religiosas y celebraciones familiares.