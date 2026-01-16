DGAPP presenta propuesta modificación a la ley 47-20

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP) presentó a diversos sectores la propuesta consensuada de modificación de la Ley núm. 47-20 de Alianzas Público-Privadas (APP), con el propósito de modernizar el marco legal y acelerar la ejecución de proyectos estratégicos para el desarrollo del país.

La iniciativa fue presentada, tras un amplio proceso de concertación, en un encuentro con directivos de entidades empresariales y de los funcionarios públicos vinculados a la materia.

El acto fue encabezado por el director ejecutivo de la DGAPP, Andrés Lugo Risk, quien explicó que la modificación responde a las lecciones aprendidas durante los primeros casi seis años de aplicación del régimen APP.

“Una buena ley no solo debe proteger el interés público, también debe permitir que los proyectos se ejecuten en tiempos razonables, con reglas claras y con un Estado que pueda actuar con agilidad, sin perder control ni transparencia”, afirmó

Señaló que, si bien la Ley 47-20 significó un paso histórico para institucionalizar las alianzas público-privadas en República Dominicana, la experiencia ha demostrado que el marco vigente resulta complejo y poco adaptable a la diversidad de proyectos.