DGII detalla agenda oficial CIAT que se celebrará en RD

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La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) presenta la agenda oficial de la 60.ª Asamblea General del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), destacando entre los temas más innovadores los modelos predictivos de comportamiento tributario, junto con el uso de inteligencia artificial, los servicios electrónicos de punta a punta y las plataformas digitales para la atención al contribuyente.

El tema central de la Asamblea será la Transformación Digital de las Administraciones Tributarias, con el objetivo de analizar cómo la innovación tecnológica, el uso de datos y las herramientas digitales están redefiniendo la gestión fiscal y los servicios a los contribuyentes. La asamblea se celebrará del 11 al 15 de este mes.

La agenda también incluye otros temas novedosos como la gestión de riesgos de cumplimiento y los procesos de fiscalización selectiva y masiva, incluyendo las auditorías y los métodos de selección de contribuyentes orientados a mejorar la eficiencia del control tributario.

Asimismo, se abordarán el control interno, la inteligencia tributaria, la trazabilidad de mercancías y la implementación de centros de monitoreo en línea para fortalecer la supervisión y la toma de decisiones.