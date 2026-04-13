Encadenamiento con EU respalda solicitud trato arancelario preferencial

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

El 64% de las materias primas e insumos que importan las zonas francas que operan en el país provienen de Estados Unidos, y el 77% de sus exportaciones se dirige a ese mercado, lo que califica a República Dominicana para recibir un tratamiento comercial especial por parte de la principal economía del mundo.

Al participar como invitados en el Encuentro Económico de HOY, Claudia Pellerano, presidenta de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona), y José Manuel Torres, vicepresidente ejecutivo de ese gremio, expresaron que la cadena productiva entre ambos países es un “ganar-ganar”.

Los directivos de Adozona señalaron que ese encadenamiento demuestra que el país está bastante alineado con las posiciones de Estados Unidos en cuanto a los aspectos operativos de manufactura e intercambio comercial.

Destacaron que las autoridades de esa nación norteamericana están conscientes de esta realidad, por lo que el Gobierno dominicano participa activamente en conversaciones, tanto a nivel técnico como político, para alcanzar un trato preferencial en materia arancelaria.

“Es un dato muy importante. No puedo identificar otro país en el mundo que tenga una propensión tan alta a utilizar insumos norteamericanos. Somos un caso especial y deben darnos un trato especial”, subrayó Torres.

Valor agregado

La presidenta de Adozona destacó que más del 50% de la producción en los 97 parques industriales que operan en el país corresponde a manufactura avanzada.

Indicó que el país se está posicionando como un ecosistema, ya que cuenta con infraestructura, talento humano, interconectividad y operatividad empresarial.

Valor de las exportaciones

El monto de las exportaciones de bienes del sector zonas francas asciende a más de US$8,604.6 millones, mientras que en servicios alcanza más de US$1,400 millones.

Empleos generados

Las empresas de zonas francas están presentes en 28 de las 32 provincias del país, generando más de 200,000 empleos privados formales, lo que representa el 12% del total nacional.

En provincias como Santiago, San Cristóbal, San Pedro de Macorís y Pedernales la incidencia de las zonas francas representa uno de cada cuatro empleos formales privados.