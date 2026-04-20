Impulsa norma para certificar calidad cigarro dominicano

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

La industria tabacalera dominicana se encamina hacia un proceso de mayor regulación y estandarización con la implementación de la norma que desarrolla el Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal), orientada a garantizar la autenticidad y calidad del cigarro dominicano.

Autoridades y representantes del sector coincidieron en que esta normativa, junto con la Identificación Geográfica (IG) del Tabaco Dominicano, permitirá asegurar que los productos cumplan con criterios técnicos y de trazabilidad exigidos en los mercados internacionales, especialmente en Europa.

El director del Instituto del Tabaco (Intabaco), Iván Hernández Guzmán, explicó que la normativa establecerá las condiciones que debe cumplir un producto para ser reconocido como tabaco dominicano.

Detalló que “cada caja de cigarros podrá tener un sello que diga Cigarro Dominicano, y el que no tenga ese sello no podrá utilizar esa denominación”, lo que dará garantías tanto al consumidor local como al extranjero.

Añadió que el proceso ha sido trabajado durante varios años junto al sector privado y que la aprobación corresponde a Indocal, con promulgación del Ministerio de Industria y Comercio. Se espera que la normativa sea aprobada a finales de este mes.

Hernández Guzmán ofreció estos detalles al participar en el Encuentro Económico, junto con otros actores del sector privado.

Desde el sector productivo, Litto Gómez, presidente de la Asociación de Productores de Cigarros de la República Dominicana (Procigar), valoró el avance normativo como un paso clave para consolidar la reputación del país. Indicó que la industria nacional ha alcanzado reconocimiento mundial gracias a la calidad del producto, elaborado íntegramente en territorio dominicano.

Mientras tanto, Radhamés Rodríguez, presidente de la Asociación Dominicana de Cigarros y Tabaco (Adocitab), subrayó que la normativa permitirá enfrentar problemas de informalidad en el sector.

Señaló que actualmente “todo el mundo hace el cigarro y le pone premium sin saber si es premium o no”, por lo que las nuevas reglas darán herramientas al Estado para controlar la calidad, evitar falsificaciones y asegurar el cumplimiento de estándares internacionales, incluyendo la trazabilidad del producto desde su siembra hasta su comercialización.

En la misma línea, Francisco Matos, director ejecutivo de Adocitab, sostuvo que la normativa contribuirá a formalizar la industria y fortalecer su liderazgo global, en un contexto en el que la República Dominicana exporta más de 1,300 millones de dólares en cigarros y compite con mercados como Nicaragua y Honduras, manteniendo como principales retos la calidad y la disponibilidad de mano de obra.

Matos destacó que el cigarro dominicano se consolida como un producto asociado al estilo de vida y al consumo premium, cuyo valor aumenta a medida que mejora su calidad y reputación internacional.

Asimismo, señaló que en el país se registra un crecimiento del consumo local y un auge de los cigar lounges, estos espacios han ganado popularidad, incluso en localidades fuera de los principales centros urbanos, y se han convertido en puntos de encuentro social y atractivo turístico.

El director ejecutivo de Procigar, Agustín Fernández, destacó la importancia de la formación técnica para garantizar la calidad del producto. Indicó que el Instituto del Tabaco impulsa programas de capacitación para formar nuevos torcedores, con el objetivo de asegurar el relevo generacional en una industria altamente artesanal. Explicó que, aunque el oficio se ha transmitido tradicionalmente de forma empírica, estas iniciativas buscan estandarizar los procesos y elevar la calidad.