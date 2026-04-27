Nuevos autobuses OMSA gratis: características, rutas y cómo funcionan

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La Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) inició este domingo una nueva etapa de relanzamiento institucional, comenzando por uno de los corredores más importantes y transitados del Gran Santo Domingo: el Corredor 27 de Febrero.

Características

OMSA

Las unidades tendrán aire acondicionado, aunque este elemento ya estaba incorporado hace tiempo.

Los usuarios no esperarán mucho tiempo para transportarse.

La renovación abarca cambio de su línea gráfica con nuevos colores, azul y amarillo, y elimina el verde que fue su símbolo desde sus inicios.

Rutas

Tendrá dos circuitos, uno desde Los Alcarrizos hasta la calle Barahona con Doctor Betances en Villa Francisca, Distrito Nacional.

Y el otro que comenzará en el Hipódromo V Centenario, en Santo Domingo Este, hasta la Ciudad Universitaria en la capital.

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¿Cómo funcionan?

El corredor 27 de Febrero, contará de 15 autobuses renovados y con el pago por tarjeta de débito, crédito y de pago integrado y que por dos semanas, desde ayer, el servicio será gratis.

El vicepresidente de la entidad, Onésimo Antonio González, explicó que la tarifa integrada incluye subir al autobús, el Metro de Santo Domingo y el Teleférico y que tendrá un valor de RD$35 para pago electrónico con tarjeta Metro, crédito o débito.

Después de los 15 días de gratuidad, los usuarios deberán pagar en vez de 15 pesos, 35.