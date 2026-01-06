ETED fortalece articulación interinstitucional con el COE

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) continúa fortaleciendo la coordinación institucional como un eje clave para la resiliencia energética y el desarrollo sostenible del país.

Como parte de estos esfuerzos, el administrador general de la ETED, Alfonso Rodríguez, sostuvo un encuentro con el director general del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), mayor general retirado Juan Manuel Méndez García, en el que intercambiaron impresiones sobre la importancia de la articulación operativa entre ambas entidades para garantizar una respuesta oportuna y eficaz ante situaciones de emergencia, así como la seguridad y resiliencia del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

También se abordaron temas estratégicos como la gestión integral del riesgo, el fortalecimiento de la coordinación entre las referidas instituciones, la respuesta conjunta ante eventos de emergencia y la planificación con enfoque preventivo, aspectos vitales para asegurar la continuidad, estabilidad y confiabilidad del servicio eléctrico.