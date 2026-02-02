Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que la inversión extranjera directa (IED) alcanzó los US$5,032.3 millones al cierre de 2025, aumentando US$509.1 millones (11.3 %) en comparación con el 2024.

De acuerdo a las cifras del BCRD, la mitad de los ingresos de IED se dirigieron a los sectores de turismo (26.3%) y energía (23.8%).

Otro sector relevante para la IED ha sido el inmobiliario, cuyo crecimiento está estrechamente relacionado con el impulso del turismo en el país.

“Estos flujos evidencian la resiliencia de la República Dominicana en la captación de IED, incluso en un entorno internacional marcado por la incertidumbre. Esta capacidad refleja la solidez de los fundamentos del país, que combina una paz social sostenida, estabilidad económica, política y seguridad jurídica, unido a un entorno de negocios atractivo sustentado en programas de incentivos fiscales, infraestructuras modernas y un sistema de telecomunicaciones de alto nivel, además de un firme apoyo gubernamental a la inversión extranjera”, destaca una nota del BCRD.