Impulsa modelo de economía circular

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Barrick Pueblo Viejo destacó que esa empresa minera continúa fortaleciendo las oportunidades económicas para las comunidades aledañas mediante iniciativas sostenibles e inclusivas.

A través de la Asociación Madres Unidas de Hatillo, la empresa impulsa un modelo de aprovechamiento responsable de los recursos naturales dominicanos, liderado por mujeres —muchas de ellas madres solteras— que han encontrado en la fibra de coco una alternativa socioeconómica estable y de impacto ambiental positivo.

La iniciativa promueve la producción y comercialización de mantas y otros derivados del coco, utilizados por Barrick Pueblo Viejo para actividades de revegetación, conservación de suelos, prevención de la erosión y procesos de cierre ecológico dentro de la mina. Este enfoque ha permitido transformar un residuo agrícola en un insumo clave para la recuperación de áreas impactadas por la actividad minera.