INTABACO y la Universidad ISA inician formación en cultivo de tabaco

Ambos incumbentes destacaron que la industria del tabaco de República Dominicana genera más 1,340 millones de dólares en exportación cada año

SANTIAGO. - El Instituto del Tabaco de República Dominicana (INTABACO) y la Universidad ISA iniciaron la formación académica y práctica sobre el cultivo y curado del tabaco.

Dicho proyecto inició con la siembra de las variedades de tabaco T-150 y T-13 en el campo experimental de dicha universidad, en donde también habilitaron una casa de curado para apoyar los procesos formativos y técnicos de los estudiantes.

Esta iniciativa estuvo encabezada por el director del INTABACO, Iván Hernández Gúzman; el rector de la Universidad ISA, Edwin Reyes Arias; el director agrícola del INTABACO, Isidro Tavárez; el encargado de Investigación, Tirso Ramírez; el encargado de Sistema Georreferenciado, Ernesto Pérez; en encargado de capas, Tony Candelier; la encargada de Humanidades de la Universidad ISA, Cindy Cristóbal y otros miembros de ambas instituciones.

Hernández Guzmán destacó el interés de la institución de apoyar a la academia en la formación de los futuros profesionales agropecuarios, para que conozcan nuevas técnicas del cultivo del tabaco y que en un futuro puedan aportar sus conocimientos a la industria del tabaco de República Dominicana que se encuentra en constante crecimiento.

Mientras que el rector Reyes Arias, calificó esta alianza como una oportunidad para reforzar el aprendizaje práctico y la investigación agrícola en la Universidad ISA, promoviendo los procesos de innovación, investigación y fortalecimiento del talento humano.

Ambos incumbentes destacaron que la industria del tabaco de República Dominicana genera más 1,340 millones de dólares en exportación cada año, 120,000 empleos directos e indirectos de los cuales 40,000 son de zonas francas siendo el mayor empleador de dicho sector y posiciona al país como líder en producción de tabacos premium del mundo.

