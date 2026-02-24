Acto de inauguración de la línea 2-C del Metro de Los Alcarrizos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader dejará este martes en funcionamiento la linea 2-C del metro hacia Los Alcarrizos.

Ciudadanos y comunitarios ya se encuentran en el lugar y

también se observa una amplia presencia policial, con agentes apostados en distintos puntos.

La Línea 2C conectará el kilómetro 9 con la entrada de Los Alcarrizos, ampliando el sistema de transporte masivo en Santo Domingo Oeste.

Se espera que en los próximos minutos inicie el acto formal de inauguración.