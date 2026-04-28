Numerosas obras sin ejecución presupuestaria DN

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

A tres meses y 17 días de este año, numerosos proyectos de inversión pública en el Distrito Nacional no presentan ejecución presupuestaria.

La remodelación de la avenida Gustavo Mejía Ricart, en el tramo entre las avenidas Winston Churchill y Abraham Lincoln, en el sector Piantini, no ha ejecutado un peso de un presupuesto de RD$364,9 millones. Esta obra estaba en el presupuesto del 2025.

La ampliación de la capacidad de transporte de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, con un monto asignado de RD$250 millones, también se encuentra en la misma situación: cero ejecución presupuestaria.

Según el reporte semanal de la ejecución presupuestaria del 1 de enero al 17 de abril de la Dirección General de Presupuesto, en la construcción del muro noroeste del paso a desnivel en la intersección de las avenidas 27 de Febrero con Máximo Gómez no habido ejecución. Tiene presupuestado RD$247.3 millones.

La construcción del edificio de parqueos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de Gascue, no ha ejecutado nada de un presupuesto de RD$262.2 millones.

Asimismo, la construcción del Laboratorio Nacional de Tamiz Neonatal y Alto Riesgo en Santo Domingo tiene presupuestado RD$165.5 millones. No registra ninguna ejecución presupuestaria.

La construcción de 80 viviendas en el sector Los Ríos, con un presupuesto asignado de RD$80 millones en el 2025, está sin ejecución.