La oportunidad perfecta para viajar barato

Cada año, el Black Friday se convierte en la excusa ideal para transformar un viaje soñado en realidad.

En 2025, Meliá Hotels International vuelve a sorprender con una propuesta que invita a descubrir los mejores destinos del mundo con hasta un 45% de descuento.

Desde hoy y hasta el 30 de noviembre, los viajeros podrán reservar en una amplia selección de hoteles a precios exclusivos, para disfrutar hasta finales de 2026.

Más que una oferta: una invitación a explorar destinos icónicos

Este Black Friday no es solo una oportunidad para ahorrar, sino para vivir experiencias memorables. Desde rincones de ensueño frente al mar hasta capitales que marcan tendencia, Meliá propone experiencias adaptadas a todos los perfiles de viajero.

Por ejemplo, en el Caribe, donde el lujo todo incluido se reinventa con el concepto Destination Inclusive® de la marca Paradisus by Meliá, resorts como Paradisus Palma Real (República Dominicana) o Paradisus La Perla (México) son perfectos para quienes buscan relax y autenticidad con una genuina inmersión cultural en el destino.

Para los viajeros más urbanitas, la marca INNSiDE by Meliá abre las puertas a las metrópolis más icónicas, desde Nueva York hasta Bangkok, mientras que, en Europa, la ocasión de reservar escapadas urbanas es inmejorable con hoteles emblemáticos como Meliá Berlín o ME London.

En España, Meliá también ofrece opciones para quienes prefieren quedarse cerca, pero sin renunciar a la experiencia, con una gran oferta que abarca desde hoteles urbanos renovados hasta auténticos paraísos vacacionales en Tenerife o Menorca.

Black Friday de Meliá

Ventajas exclusivas para miembros MeliáRewards





El programa de fidelidad MeliáRewards se convierte en el gran aliado de esta campaña, ofreciendo un descuento mínimo garantizado del 25% en todos los hoteles adheridos, que puede combinarse con el resto de ofertas disponibles hasta alcanzar el 45%.

Además, los miembros disfrutan de la flexibilidad de reservar con puntos, dinero o ambos.

Como novedad, la promoción incluye un +10% adicional en hoteles seleccionados, disponible en días concretos y anunciado diariamente en la web oficial de la compañía.

Meliá también extiende estas condiciones a Meliá PRO, su canal B2B, ofreciendo a agencias, empresas y organizadores de eventos las mismas ventajas, junto con comisiones especiales.

Un Black Friday para todos los viajeros

La campaña Black Friday de Meliá Hotels International está pensada para ofrecer la máxima flexibilidad a los viajeros, adaptándose a distintos estilos y necesidades.

Por ello, las reservas realizadas durante el periodo promocional podrán disfrutarse a largo plazo: hasta el 30 de abril de 2026 en hoteles urbanos; y hasta el 20 de diciembre de 2026 en el caso de los hoteles vacacionales, así como destinos en América.

Cómo acceder a las ofertas

El Black Friday de Meliá estará disponible desde el 21 de noviembre hasta el 30 de noviembre en todos los canales habituales de la compañía: melia.com, app y el centro de atención telefónica:

ESPAÑA +34 910 787 121

ITALY +39 06 9450 6648

GERMANY +49 2102 8549013

FRANCE +33 1 81 27 38 21

PORTUGAL +351 21 145 2377

CHINA +86 800 9907516

INDONESIA +62 18038540038

AUSTRALIA +61 2 5133 5497

MALASYA +60 1800819021

THAILAND +66 1800 019123

VIETNAM +84 18004841

LATAM MX +52 55 1168 9820

BRASIL + 55 11 5043 8124

LATAM US +1 202 796 4454

NORTH AMERICA US +1 202 796 44 54

NORTH AMERICA CA +1 613 416 8213

Las ofertas actualizadas día a día, el listado de hoteles participantes y las condiciones específicas de la promoción están disponibles en la página de la campaña con los mejores descuentos hoteles Black Friday 2025.