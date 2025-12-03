Pago intereses de la deuda representa el 3% del PIB

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

El pago de intereses de la deuda pública alcanzó los RD$235,696.1 millones entre el 1 de enero y el 21 de noviembre de este año, lo que representa el 3% del producto interno bruto (PIB).

En el presupuesto de este año se consignó un monto de RD$295,128.7 millones, aunque en el original fue de RD$298,486.4 millones.

Los intereses de la deuda externa totalizaron RD$ 151,160.5 millones y la interna RD$82,563.6 millones.

Por concepto de comisiones y otros gastos bancarios de la deuda pública, la ejecución ascendió a RD$ 1,972 millones.

El Gobierno devengó en gastos de intereses, recargos, multas y sanciones de impuestos y contribuciones sociales un monto de RD$1.4 millones.

El déficit fiscal del Gobierno ascendió a RD$180,231.9 millones, para un 2.3% del PIB.

Ese déficit fiscal es producto de RD$1,112,666.0 millones en ingresos y RD$1,292,897.9 millones en gastos.

Los gastos de capital totalizaron RD$156,024 millones. de los cuales RD$55,877.1 correspondieron a construcción en proceso.