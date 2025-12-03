Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Monto fue

Pago intereses de la deuda representa el 3% del PIB

El déficit fiscal del gobierno ascendió a RD$180,231.9 millones, para un 2.3% del PIB, según el informe de Presupuesto

Pago intereses deuda es alto

Ubaldo Guzmán Molina

El pago de intereses de la deuda pública alcanzó los RD$235,696.1 millones entre el 1 de enero y el 21 de noviembre de este año, lo que representa el 3% del producto interno bruto (PIB).

En el presupuesto de este año se consignó un monto de RD$295,128.7 millones, aunque en el original fue de RD$298,486.4 millones.

Los intereses de la deuda externa totalizaron RD$ 151,160.5 millones y la interna RD$82,563.6 millones.

Por concepto de comisiones y otros gastos bancarios de la deuda pública, la ejecución ascendió a RD$ 1,972 millones.

El Gobierno devengó en gastos de intereses, recargos, multas y sanciones de impuestos y contribuciones sociales un monto de RD$1.4 millones.

El déficit fiscal del Gobierno ascendió a RD$180,231.9 millones, para un 2.3% del PIB.

Ese déficit fiscal es producto de RD$1,112,666.0 millones en ingresos y RD$1,292,897.9 millones en gastos.

Los gastos de capital totalizaron RD$156,024 millones. de los cuales RD$55,877.1 correspondieron a construcción en proceso.

Ubaldo Guzmán Molina

Egresado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha realizado numerosos cursos, entre ellos uno sobre Géneros Periodísticos, impartido por Miguel Ángel Bastenier en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Alérgico al protagonismo y al exhibicionismo.

