Monto fue
Pago intereses de la deuda representa el 3% del PIB
El déficit fiscal del gobierno ascendió a RD$180,231.9 millones, para un 2.3% del PIB, según el informe de Presupuesto
El pago de intereses de la deuda pública alcanzó los RD$235,696.1 millones entre el 1 de enero y el 21 de noviembre de este año, lo que representa el 3% del producto interno bruto (PIB).
En el presupuesto de este año se consignó un monto de RD$295,128.7 millones, aunque en el original fue de RD$298,486.4 millones.
Los intereses de la deuda externa totalizaron RD$ 151,160.5 millones y la interna RD$82,563.6 millones.
Por concepto de comisiones y otros gastos bancarios de la deuda pública, la ejecución ascendió a RD$ 1,972 millones.
El Gobierno devengó en gastos de intereses, recargos, multas y sanciones de impuestos y contribuciones sociales un monto de RD$1.4 millones.
El déficit fiscal del Gobierno ascendió a RD$180,231.9 millones, para un 2.3% del PIB.
Ese déficit fiscal es producto de RD$1,112,666.0 millones en ingresos y RD$1,292,897.9 millones en gastos.
Los gastos de capital totalizaron RD$156,024 millones. de los cuales RD$55,877.1 correspondieron a construcción en proceso.
Economía
Cómo usar inteligentemente el doble sueldo
Hoy