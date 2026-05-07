Pagos instantáneos: un sistema revolucionario

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

El anuncio realizado por el gobernador del Banco Central, el licenciado Héctor Valdez Albizu, de que la empresa CMA Small Systems —en colaboración con un equipo multidisciplinario de profesionales de la institución— ya trabaja en la implementación de una novedosa solución de pagos instantáneos para la República Dominicana a partir de 2027, marca el inicio de uno de los acontecimientos más trascendentales en la historia del sistema transaccional del país.

No estamos ante una simple mejora incremental —como lo fueron en su momento los cajeros automáticos, las tarjetas o la banca en línea—, sino frente a un auténtico cambio de paradigma. Se trata del tránsito de pagos diferidos a transacciones en tiempo real: una transformación que permitirá que el dinero deje de desplazarse con lentitud y comience, en cambio, a respirar al ritmo del instante.

Su impacto no será sectorial, sino sistémico. A diferencia de innovaciones previas —como las tarjetas de crédito y débito, que impulsaron sobre todo el consumo formal, o la banca digital, cuyo alcance se concentró en usuarios ya bancarizados—, los pagos instantáneos están llamados a permear todos los estratos: personas, empresas, gobierno y sector informal. Nadie quedará al margen de esta nueva lógica.

Estamos, en cierto modo, ante un cambio que, en su esencia, supera la introducción de tarjetas, la expansión de cajeros automáticos y la irrupción de la banca en línea. Porque no solo amplía el acceso: redefine la velocidad y la arquitectura misma del sistema.

Sin embargo, su implementación será necesariamente gradual, y su universalización dependerá en gran medida de la capacidad de innovación del sistema bancario. Si las entidades financieras no logran ofrecer soluciones atractivas, los usuarios no migrarán al nuevo esquema y los comercios no lo adoptarán, diluyendo así su potencial transformador.

Por ello, no sustituirá de inmediato los mecanismos existentes. El efectivo no desaparecerá de la noche a la mañana, las tarjetas seguirán vigentes y los hábitos —siempre resistentes — requerirán tiempo para adaptarse. Aun así, puede afirmarse sin exageración que se trata del cambio más profundo en la infraestructura de pagos del país: una transformación que no solo redefine cómo se paga, sino también el tiempo mismo en que el dinero existe y circula.

Dicho de otro modo: estamos asistiendo a la creación de un sistema en el que el tiempo deja de interponerse entre la intención y el pago. Y, como si ello fuera poco, se perfila además como una respuesta a un antiguo malestar: las altas comisiones asociadas a las tarjetas. Con los pagos instantáneos, cobrar será, en esencia, tener el dinero disponible en cuestión de segundos. La espera, ese viejo peaje del sistema financiero, comienza a desvanecerse.