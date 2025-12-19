Parval es reconocido por la Bolsa de Valores

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Parallax Valores Puesto de Bolsa (Parval), empresa del Grupo Rizek, consolidó su liderazgo en el mercado de valores al ser reconocido por la Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana (BVRD) como “Mayor Colocador de Renta Fija 2025”, tras registrar el mayor volumen de colocaciones entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025 de RD$18,219.6 millones.

Parval obtuvo segundo lugar como “Mayor Negociador de Renta Fija” y tercer lugar como “Mayor Colocador de Renta Variable”, reafirmando su desempeño integral en los distintos segmentos del mercado.

Los resultados alcanzados por Parval evidencian una gestión estratégica que ha contribuido a profundizar y dinamizar los instrumentos de deuda y de renta variable.

“Este reconocimiento reafirma la solidez, disciplina y visión de largo plazo que caracterizan a Parval”,dijo Francina Marte de Tiburcio, Vicepresidente Ejecutiva.