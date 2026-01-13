Ponen atención en la producción de alimentos

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

El anuncio del Gobierno que establece diez puntos prioritarios para el desarrollo agropecuario ha despertado la reacción de los productores agropecuarios en momento en que la producción de alimentos disminuyo y el aumento de sus precios fueron los principales causante del alza de la inflación del 2025.

La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) dijo ayer que dará seguimiento a las prioridades definidas por el Gobierno para el sector agropecuario, tras los anuncios realizados en el Consejo Ampliado de Ministros celebrado el pasado domingo.

La agropecuaria nacional requiere que se estimule y fortalezca su producción para que se garantice la seguridad alimentaria de la población dominicana en el 2026. Ya que durante el período enero-septiembre de 2025, última estadísticas disponibles, el valor agregado de la actividad agropecuaria registró un crecimiento interanual de 3.9 %, los números son buenos, pero inferior a los alcanzados en igual periodo del 2024 cuando aumento un 5%.

En este tiempo analizado, la expansión del 2025 fue de 6.3 % en la agricultura y de 0.6 % en la ganadería, silvicultura y pesca. Mientras en el 2024 fue de 4.0 % y 4.5 %, respectivamente.

La inflación interanual, medida desde diciembre de 2024 hasta diciembre de 2025 se ubicó en 4.95 %, mientras esta en el 2024 fue de 3.35 %.

Solo en el mes de diciembre del 2025 la inflación fue de 0.84 %. El Banco Central explicó que la mayor incidencia en el aumento de la inflación de ese mes correspondió al grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, que explicó el 50.17 % de la inflación del mes. Dentro de este grupo se registraron alzas en el pollo fresco, plátanos y sus variedades, ajíes y tomates. También aumentaron los precios del café, zanahoria, caldo de pollo, carne de res, yuca, papa y arroz.

Para enfrentar este escenario, el Gobierno definió diez puntos prioritarios para el 2026 que incluye: la mecanización del campo, la tecnificación del riego, las compras estatales orientadas al desarrollo agrícola, el manejo de cuencas, el ordenamiento territorial, la ejecución de obras críticas de infraestructura y la implementación de seguros paramétricos para el sector agropecuario.

El presidente de Confenagro, Wilfredo Cabrera, señaló que evaluarán las medidas priorizadas por el Gobierno para el 2026, procurando que estas se conviertan en políticas efectivas que mejoren las condiciones de vida y producción del sector agropecuario nivel nacional.