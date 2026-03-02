Presentan al Banco Mundial plan desarrollo turístico

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El viceministro de Cooperación Internacional del Ministerio de Turismo y director ejecutivo de la Comisión Presidencial para el Desarrollo Turístico de Pedernales, Carlos Peguero, realizó una reunión con representantes del Banco Mundial, en la cual se presentó el plan integral de la provincia Pedernales y la región Enriquillo.

La comisión estuvo integrada por especialistas del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y de la Corporación Financiera Internacional (IFC).

Explicó que el encuentro refuerza la colaboración entre el Gobierno dominicano y el Banco Mundial, en el contexto de una misión que busca impulsar el desarrollo turístico de Cabo Rojo, como motor económico e inclusivo para la región Enriquillo.

La misión forma parte del trabajo colaborativo del Banco Mundial, con miras a apoyar el destino turístico Cabo Rojo y busca iniciar una asistencia técnica no reembolsable, orientada a identificar las inversiones necesarias para que el destino se consolide como un referente de desarrollo regional.

En el curso del encuentro, Peguero presentó el plan integral para Pedernales y la región Enriquillo, estructurado en dos ejes estratégicos: la inversión a través del Fideicomiso Pro-Pedernales y la implementación de políticas públicas orientadas a la sostenibilidad y el bienestar social.

Además, destacó que el proyecto prioriza la mejora de los servicios básicos, fortalecimiento del capital humano y la generación de oportunidades para las comunidades locales.

Durante la misión, la delegación del Banco Mundial realizará visitas de campo y sostendrá reuniones con autoridades y actores clave de los sectores turismo, planificación y desarrollo regional.