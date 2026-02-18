Propone solución garantizar suministro eléctrico

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Compañía de Luz y Fuerza de Las Terrenas (CLFT) presentó una propuesta integral orientada a garantizar la estabilidad y sostenibilidad del suministro eléctrico en Las Terrenas y El Limón, zonas de alto crecimiento turístico, residencial y comercial en la provincia de Samaná.

En un encuentro con periodistas la empresa recordó que desde el año 2015, Las Terrenas fue forzosamente interconectada al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), con la premisa de que dicha esto permitiría reducir la tarifa eléctrica y la continuidad en la calidad del suministro eléctrico; “pero la realidad ha sido distinta porque lejos de mejorar, el suministro eléctrico ha sufrido un deterioro significativo en su calidad”.

Previo a la interconexión, Las Terrenas registraba en promedio unas 14 horas de interrupciones eléctricas al año. Tras su incorporación al SENI, esa cifra se ha incrementado a aproximadamente 90 horas anuales, impactando negativamente la calidad de vida de los residentes, la operación de los comercios y la competitividad del destino turístico.

Este deterioro del servicio ha generado, además, explicó, una creciente carga para el Estado, porque para evitar aumentos en la tarifa eléctrica, el Estado ha tenido que asumir una deuda millonaria en concepto de subsidio eléctrico, que aún no le ha pagado a la distribuidora Luz y Fuerza en su totalidad.