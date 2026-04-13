Reforestación en región de La Sierra

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El Voluntariado Popular del Banco Popular Dominicano, junto a periodistas, comunicadores y líderes digitales de la región Norte, sembraron más de 6,000 plantas en la comunidad de Mezquino, en Los Montones Arriba, municipio de San José de las Matas, como parte del compromiso de la organización financiera con la sostenibilidad ambiental.

Se trata de la primera jornada de reforestación que el Banco Popular lleva a cabo este 2026 y se ha desarrollado en un terreno de 107 tareas, ubicado en la subcuenca del río Bao, dentro de la microcuenca de Jánico, contribuyendo con ello a la conservación de los recursos hídricos y la biodiversidad de la región de La Sierra, cuenca hidrográfica más importante del país, con capacidad potencial para abastecer de agua potable a más de cinco millones de personas. La actividad contó con cerca de 250 participantes.