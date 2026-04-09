República Dominicana recibe siete reconocimientos de agencias internacionales de viajes

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Miami, Florida, EE. UU. República Dominicana recibió siete reconocimientos de seis de las principales agencias de viajes internacionales, que distinguen al país como destino preferido de América y del Caribe, destino de mayor crecimiento del 2025, mejor destino vacacional, entre otros galardones.

Además, Playa Bávaro fue reconocida como la quinta mejor playa del Caribe. Estos galardones fueron recibidos por el ministro de Turismo, David Collado, en el marco del evento comercial RD Tradeshow celebrado el pasado martes en la ciudad de Miami. También valoraron el liderazgo de Collado y su esfuerzo por el turismo.

Los premios fueron otorgados por Northstar Travel Group, Travel + Leisure, Tripadvisor, Despegar México, Viajes El Corte Inglés Américas y Meeting Professionals International (MPI) Latam, entidades vinculadas a la industria turística internacional que resaltaron el posicionamiento del destino dominicano y su crecimiento sostenido en el mercado del Caribe.

Northstar Travel Group, Travel + Leisure y Tripadvisor destacaron al país como destino preferido del Caribe y su liderazgo en propiedad vacacional

Reconocimiento de Northstar Travel Group

Northstar Travel Group entregó a República Dominicana el “Premio a la Excelencia por ser el Destino Preferido Caribe 2025”. El reconocimiento fue otorgado por Jason Young, presidente de la organización, considerada una de las empresas de medios digitales e impresos, eventos, programas de capacitación en línea y servicios de información y marketing de la industria de viajes B2B más grandes y confiables de Estados Unidos y Canadá, comprometida con el crecimiento de una industria turística global sostenible.

“Estamos felices de estar aquí y entregar este premio a un gran aliado como la República Dominicana. Ministro Collado, en su liderazgo nuestra publicación reconoce el excelente destino que es Dominicana y es un referente de calidad. Dominicana es el mejor destino del Caribe para bodas, cruceros, gastronomía, líder en mercadeo del destino, entre otros, y en un momento en que el turismo pasa un tiempo crítico estamos felices de ser aliados”, destacó Young al entregar el premio al ministro.

Reconocimiento de Travel + Leisure

De su lado, Travel + Leisure reconoció al país como líder del Caribe en propiedad vacacional y mejor desempeño de tiempo compartido. El galardón fue entregado por Esteban Arce, vicepresidente de socios estratégicos de la compañía, considerada una de las más influyentes a nivel global dentro de la industria turística, con un enfoque que integra propiedad vacacional, plataformas de membresía y contenido editorial especializado.

Arce sostuvo que “agradecemos al señor ministro por todo el trabajo que ha hecho. Para nosotros Dominicana siempre ha tenido lugares maravillosos, playas increíbles, experiencias espectaculares y gente con la mejor calidad humana, y lo que le había faltado es este liderazgo y visión de este país. Muchas gracias por todo lo que ha hecho por el país”.

Reconocimiento de Tripadvisor

Asimismo, la plataforma Tripadvisor reconoció a República Dominicana como el destino número uno del Caribe, de acuerdo con las valoraciones de millones de usuarios que utilizan el portal para la planificación de viajes. En la misma premiación, Playa Bávaro fue incluida como la quinta mejor playa del Caribe, destacando la preferencia de los viajeros por este enclave turístico del país.

La entrega del reconocimiento de Tripadvisor estuvo a cargo de Carol Jonson, ejecutiva senior de socios principales, quien resaltó el posicionamiento del destino dominicano y la alta valoración de sus playas dentro de la región.

Destino Top de América

Viajes El Corte Inglés Américas también reconoció al país como Destino Top de América 2025. El galardón fue entregado por Jenny Zapata, vicepresidenta de la organización y directora general en México.

“Quiero felicitar a usted y a todo su equipo por todo el trabajo que desarrolló en el día a día, por haber posicionado la República Dominicana. Yo estoy hablando hoy en representación de Viajes El Corte Inglés para toda la región de las Américas, México, Colombia, Panamá, Chile, Ecuador, Argentina, Uruguay y otros, donde hemos venido trabajando durante todos estos años para posicionar a la República Dominicana”, indicó Zapata.

Agregó que “han logrado que los mexicanos y los viajeros tengan a la República Dominicana en su corazón. Y este reconocimiento es como top producer, respaldado por el creciente número de viajeros a la República Dominicana que hemos logrado construir a lo largo de este tiempo. Muchas felicidades por el profesionalismo y por todo el apoyo”.

Liderazgo en segmento MICE

Asimismo, Meeting Professionals International (MPI) Latam otorgó un reconocimiento al liderazgo y contribución al desarrollo del segmento MICE (congresos, convenciones y eventos corporativos internacionales) en Latinoamérica, distinción entregada por el presidente de MPI Latam, Humberto García, junto a representantes de los capítulos latinoamericanos de la organización.

García resaltó que es “un honor entregar este reconocimiento al ministro David Collado por el gran esfuerzo, la gran misión y la apertura de traer nuevos nichos de mercado y nichos de negocio, principalmente porque vamos a impulsar la República Dominicana desde el contexto de las convenciones y los incentivos”.

Expuso que, tras el evento del RD Tradeshow, ahora cuentan con más información sobre República Dominicana para que los especialistas u organizadores de convenciones volteen a ver al país con mayor intensidad y reconocer el trabajo que realizan los profesionales de la industria, inversionistas, empresarios y los sectores público y privado.

Destino de mayor crecimiento

De igual forma, Despegar México reconoció a República Dominicana como el destino de mayor crecimiento en el año 2025. El premio fue entregado por Pablo Jaitman, Country Manager de Despegar México.

Jaitman dijo: “Este reconocimiento es en realidad por el destino con mayor crecimiento. No solo en 2025, sino que en los últimos tres años han sido el destino con mayor crecimiento año tras año. El año pasado alcanzamos los 650,000 pasajeros transportados desde toda Latinoamérica hacia República Dominicana y este año esperamos superar ese récord movilizando más de 750,000 pasajeros”.

También agregó que están muy felices porque la oficina del Ministerio brinda apoyo constante a todos los países. “La verdad es que estamos muy felices por trabajar con ustedes. Son un equipo súper profesional. Trabajamos muy bien con el sector hotelero, con las aerolíneas y, por supuesto, con el Ministerio. Este es un gran reconocimiento del grupo Despegar por todo el esfuerzo y esperamos que en 2026 seguir rompiendo récords”.