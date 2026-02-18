Reto agua dejó de ser una cuestión de disponibilidad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En América Latina, el desafío del agua dejó de ser solo una cuestión de disponibilidad. Hoy, casi 200 millones de personas en la región están bajo condiciones de estrés hídrico muy alto o extremadamente alto, según datos de Riesgo y Estrés Hídrico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La discusión se juega en cómo transformar información técnica, planificación y gobernanza en infraestructura efectiva que permita sostener el crecimiento económico, enfrentar la variabilidad climática y reducir los riesgos para ciudades e industrias.

La región convive con escenarios cada vez más extremos: sequías prolongadas, eventos de lluvia intensa y una presión creciente sobre los sistemas de abastecimiento.

En ese contexto, la calidad del monitoreo hidrológico, la lectura anticipada del riesgo y la capacidad de convertir esos datos en decisiones concretas se vuelven factores críticos para la seguridad hídrica.

Esa mirada integral es la que reunirá a autoridades y líderes del sector en el panel “Agua para crecer, el futuro hídrico de Latinoamérica”, que se desarrollará en el marco del Congreso ACADES, entre el 17 al 19 de marzo. La instancia irán representantes de Colombia, Brasil, Argentina, Perú y México para abordar cómo los países enfrentan la brecha entre diagnóstico técnico e inversión en infraestructura.