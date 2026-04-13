Wall Street abre en rojo tras anunciar Donald Trump que bloqueará el estrecho de Ormuz

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Wall Street abrió en rojo este lunes, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, caía un 0,65 %, en la primera apertura del mercado tras anunciar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que bloqueará el estrecho de Ormuz, que mantiene cerrado la Guardia Revolucionaria iraní, después de que las negociaciones de paz entre ambos países concluyeran sin acuerdo.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 311 puntos, hasta los 47.605; el selectivo S&P 500 bajaba un 0,32 %, hasta las 6.795 unidades; y el tecnológico Nasdaq restaba un 0,38 %, hasta los 22.815 enteros.

La Bolsa de Nueva York arrancó la semana con pérdidas después de que Trump anunciara este fin de semana el bloqueo, también por parte de EE.UU., del paso clave para una buena parte del suministro global del petróleo.

La Guardia Revolucionaria iraní ha mantenido cerrado Ormuz como represalia desde en inicio de la ofensiva de EE.UU. e Israel, iniciada el pasado 28 de febrero.

Trump condicionó el alto el fuego de dos semanas, anunciado hace unos días, a la apertura del estrecho, sin embargo, tras concluir sin acuerdo las más de 20 horas de negociaciones en Islamabad entre una delegación de Estados Unidos y otra de Irán, el mandatario avanzó que la Armada de Estados Unidos "comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz".

Además, acusó a Irán de mantener sus "ambiciones nucleares".

Tras esto, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) se volvió a disparar por encima de los 103 dólares el barril, tras subir más de un 7 %, a la apertura del mercado bursátil.

En el plano corporativo, la banca de inversión Goldman Sachs caía un 4,11 %, después de presentar un beneficio neto de 5.630 millones de dólares, un 18 % más que un año antes gracias al crecimiento de los ingresos.

Otros índices del sector que también presentan cuentas esta semana, también abrieron en rojo: JP Morgan caía un 1,11 %; Citigroup, un 1,07 %; y Wells Fargo, un 0,91 %.

En otros mercados, el oro, activo refugio, caía un 0,77 %, hasta los 4.750 dólares la onza; y la plata perdía un 3,01 %, hasta los 74,18 dólares la onza.