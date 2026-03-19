Acusan César Chávez de abusar niñas

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Los Ángeles.- EFE

El fallecido César Chávez, icónico líder sindical campesino en EEUU, fue señalado por el abuso sexual de niñas y mujeres según una investigación del diario The New York Times, a la que se suman las denuncias de la histórica activista Dolores Huerta, quien afirmó haber sido también una de sus víctimas y quedar embarazada en dos ocasiones. Dos mujeres acusan a Chávez de agresión sexual cuando ellas eran menores de edad, según el reporte del diario. Las mujeres, identificadas como la señora Murguía y Debra Rojas, son hijas de organizadores del movimiento.