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Escándalo

Acusan César Chávez de abusar niñas

El fallecido César Chávez, icónico líder sindical campesino en EEUU, fue señalado por el abuso sexual de niñas y mujeres según una investigación del diario The New York Times,

César Chávez,

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Los Ángeles.- EFE

El fallecido César Chávez, icónico líder sindical campesino en EEUU, fue señalado por el abuso sexual de niñas y mujeres según una investigación del diario The New York Times, a la que se suman las denuncias de la histórica activista Dolores Huerta, quien afirmó haber sido también una de sus víctimas y quedar embarazada en dos ocasiones. Dos mujeres acusan a Chávez de agresión sexual cuando ellas eran menores de edad, según el reporte del diario. Las mujeres, identificadas como la señora Murguía y Debra Rojas, son hijas de organizadores del movimiento. 

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