Arrestan esposa de militar EEUU

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Nueva York.- EFE

Un soldado estadounidense y su esposa se disponían a iniciar su vida como recién casados, pero sus planes se vieron interrumpidos cuando agentes de Inmigración llegaron a la base militar en Luisiana, donde la pareja realizaba los trámites para que ella pudiera mudarse con él, y arrestaron a la joven de 22 años, quien ahora enfrenta la deportación.

Annie Ramos, estudiante universitaria de bioquímica sin antecedentes penales, fue traída de pequeña desde Honduras a EE.UU y recién se había casado con el sargento Matthew Blank, de 23 años, cuando el pasado fin de semana fueron separados por los agentes de inmigración cuando intentaban completar los trámites que le permitirían a ella mudarse a la base, según relata el diario The New York Times. Indica además que Blank, quien lleva más de cinco años en el Ejército, está asignado a una brigada en Fort Polk, Luisiana, que comenzará su entrenamiento a finales de mes de cara a su despliegue.

“Nuestro plan era ir en coche hasta allí, llevarla a la oficina para que obtuviera su identificación militar y activara sus beneficios como cónyuge de militar. Iba a mudarse después del fin de semana de Pascua. En cambio, me la arrebataron”, dijo el soldado.