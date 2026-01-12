Caso Odebrecht en Panamá: comienza juicio histórico con más de una veintena de imputados

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El juicio por el caso Odebrecht en Panamá, la mayor trama de corrupción en la historia del país, comenzó este lunes, más de una década después de que se abriera la investigación y con más de una veintena de imputados que se enfrentan a una pena de hasta doce años de prisión, entre ellos el expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), asilado en Colombia.

El "acto de audiencia" de juicio, pospuesto desde 2023 en al menos seis ocasiones, quedó abierto luego de que la jueza Baloíza Marquínez pidiera a las partes identificarse, incluidos los imputados, entre ellos exministros del Gobierno de Martinelli, algunos de los cuales reiteraron su inocencia en declaraciones a la prensa antes de entrar a la sala.

Martinelli, conectado vía internet, se identificó ante la jueza - al igual que hicieron los fiscales del Ministerio Público, querellantes y los abogados defensores - como ya había anunciado que lo haría su abogado defensor, Carlos Carrillo, antes de entrar a la sala del tribunal este lunes al asegurar que el expresidente "no guarda relación con los hechos de esta investigación" del caso Odebrecht.