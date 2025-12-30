Alarma en NY por récord personas con gripe

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Las hospitalizaciones por gripe aumentaron un 63%, al pasar de 2,251 a 3,666 ingresos en solo una semana en todo el estado.

En lo que va de la temporada, Nueva York acumula 189,312 casos confirmados.

Las autoridades explican que el aumento de casos está relacionado con una mayor capacidad de diagnóstico y reporte por el uso de pruebas multipatógenas.

El Departamento de Salud estatal confirmó que entre el 14 y el 20 de diciembre se reportaron 71,123 casos positivos, la cifra más alta jamás registrada en un solo período semanal y un 38% más que la semana anterior.

A comienzos de diciembre, el estado declaró oficialmente la prevalencia de la influenza, una medida que obliga a centros y agencias de atención médica a exigir el uso de mascarillas al personal no vacunado en áreas donde haya pacientes o residentes, como parte de los protocolos de contención.

El Departamento de Salud recordó que aún es tiempo de vacunarse contra la gripe y que la vacuna está disponible para personas desde los seis meses de edad.

Los grupos con mayor riesgo de complicaciones incluyen a niños pequeños, mujeres embarazadas, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Junto a la vacunación, las autoridades insistieron en medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, evitar tocarse el rostro sin higiene previa, limitar el contacto con personas enfermas, permanecer en casa en caso de síntomas y desinfectar superficies de uso común.

Según el Departamento de Salud, estas acciones siguen siendo esenciales para frenar la propagación de la gripe y otros virus respiratorios en una temporada que ya marca un récord histórico.